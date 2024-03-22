Законодательное собрание Ленобласти отметило 30-летие деятельности

В среду, 20 марта, состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию деятельности Законодательного собрания Ленинградской области.

В Доме правительства на Суворовском проспекте собрались депутаты всех созывов. Поздравить коллег прибыли председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

С юбилейной датой депутатов поздравил глава 47-го региона Александр Дрозденко. В своём выступлении он отметил плодотворную работу двух ветвей власти, а также подчеркнул, что все эти годы Законодательное собрание Ленинградской области зачастую предлагало и принимало законы, на которые потом ориентировалась вся страна, – например, Социальный кодекс.

За тридцать лет областной парламент разработал и принял более трех с половиной тысяч законов. Приоритетными направлениями всегда были и остаются социальная защита граждан, бюджетное и налоговое регулирование, развитие местного самоуправления, а в последние годы – меры поддержки бизнеса: сначала – в условиях пандемии, а затем – международных санкций.

В этот знаменательный день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл церемонию награждения, в ходе которой знака отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» был удостоен наш земляк, спикер регионального парламента Саяд Исбарович Алиев, вот уже 13-й год достойно представляющий Всеволожский район в высшем законодательном органе власти Ленинградской области. Таким образом, была высоко оценена его многолетняя добросовестная работа и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Искренне благодарен за высокую оценку моего труда! Буду и впредь с полной отдачей работать на благо жителей Ленинградской области!», – написал Саяд Алиев на своей странице в социальных сетях.