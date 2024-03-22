В Ленобласти с 1 по 30 апреля будет введен режим просушки дорог

В апреле на региональных дорогах стартует весенняя просушка. С 1 по 30 апреля движение тяжелых машин будет существенно ограничено.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, нагрузка на одну ось транспортного средства на асфальте должна быть не более 5 тонн, на гравийных и грунтовых дорогах – не более 3 тонн на ось. Контролировать проезд грузовиков будут передвижные посты весового контроля, а за движение с перегрузом предусмотрены штрафы.

Напомним, что сезонная просушка помогает снизить износ дорожного покрытия из-за переизбытка влаги. Специалисты отмечают, что большинство дорог получают больше всего ущерба именно во время весеннего половодья. Напитанное влагой дорожное покрытие становится менее устойчивым само по себе, а большие нагрузки во время размокания грунта приводят ещё и к деформации асфальта.