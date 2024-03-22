Всеволожские поэты сошлись в творческом поединке

Во Всемирный день поэзии, 21 марта, во Всеволожской межпоселенческой библиотеке имени Ю. Г. Слепухина прошёл захватывающий турнир-конкурс «Малая поэтическая арена Всеволожского района 2024».

Мероприятие стало отборочным этапом традиционного поэтического конкурса «Битва поэтов», проводимого ежегодно 9 сентября в г. Гатчина в рамках литературно-исторического фестиваля А.И. Куприна «Чудная штука эта жизнь».

С кратким вступительным словом выступила организатор конкурса «Битва поэтов», журналист газеты «Уездные вести» (г. Гатчина) Алёна Рыбакова. Она рассказала о сути и смысле грядущего в столице Ленинградской области поэтического праздника и о порядке нынешнего состязания поэтов. Затем была проведена жеребьёвка участников, после чего они приступили к очному чтению своих произведений.

Всеволожский район представляли: Волгин Владимир, Кавелина-Малышева Кристина, Спиридонова Татьяна, Гальцинова Галина, Павлова Людмила, Павлова Алёна и Жданкина Ольга. Они прочитали по три своих стихотворения, по одному стихотворению поэтов Серебряного века и по одному акростиху, после чего компетентное жюри выбрало двух конкурсантов (Жданкину Ольгу и Гальцинову Галину), которые продолжили состязание. В течение получаса они создавали стихи, используя парные рифмы из произведений Игоря Северянина, Георгия Иванова и Владислава Ходасевича, после чего представили созданное на суд жюри и любителей изящной словесности.

А в это время собравшиеся в зале с удовольствием посмотрели короткометражный фильм, стилизованный под немое кино о приключениях Куприна и Жакомино.

В результате жюри отдало «пальму первенства» поэту из микрорайона Южный г. Всеволожска Ольге Жданкиной, которой тут же был присвоен почётный титул «Покоритель поэтической арены Всеволожского района» и выдан сертификат, подтверждающий её право на участие в сентябрьском финальном этапе «Битвы поэтов» в г. Гатчина.

Это был не только конкурс стихов, но и настоящее сценическое искусство в движении: мало написать хорошие стихи – их нужно ещё суметь «донести» до читателей и слушателей. И нашим поэтам это удалось!

Организаторы турнира-конкурса отметили высокий уровень наших поэтов и поблагодарили работников Всеволожской межпоселенческой библиотеки им. Ю. Г. Слепухина за отличную организацию этого поэтического праздника.

Владимир Шемшученко