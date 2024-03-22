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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе Роспотребнадзор проведет «Марафон консультирования»

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23 марта во Всеволожске специалисты Роспотребнадзора совместно с консультантами Центра гигиены и эпидемиологии по СПб и ЛО проведут консультации по вопросам защиты прав потребителей. В рамках мероприятия жители смогут задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы специалистов.

Мероприятие будет проходить 23 марта с 10 до 14.00 в ТЦ Юбилейный (г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 85). Ведущие темы консультаций: вопросы судебной защиты потребителей, маркировка товаров в системе «Честный знак», финансовая грамотность и многие другие темы в рамках законодательства по защите прав потребителей.

Если вы не имеете возможности посетить мероприятие, специалисты ведомства готовы ответить на актуальные вопросы в онлайн-формате. задать вопросы вы можете в соцсети «ВКонтакте» на страничке Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области https://vk.com/rospotrebnadzor_lo

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