1 апреля стартует запись в первые классы школ Ленобласти

С 1 апреля начнется приемная кампания в первые классы школ Ленинградской области. Подать заявления можно будет на портале Госуслуги, сайте www.obr.lenreg.ru, в общеобразовательных организациях и в МФЦ 47-го региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, с 6 июля по 5 сентября – в другую школу при наличии в ней свободных мест.

Сейчас родителям доступна функция подготовки черновика на портале Госуслуги. Большинство полей заявления заполняется автоматически, родителям первоклассника нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения. Черновик заявления сохранится в личном кабинете, а со стартом приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».