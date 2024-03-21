В Токсово прошла лыжная гонка «UPSKI. Sprint»

Большинству любителей лыжных гонок и тех, кто следит за этим видом спорта, известна знаменитая гонка Tour de Ski, которая проходит на горе Альпе ди Чермиз в Италии. Вся «прелесть» этих соревнований в том, что лыжники бегут 11-километровый спринт, где последние 4 км дистанции нужно двигаться в гору с градиентом до 25 градусов. Шесть лет назад председатель спортклуба «Токсово» Олег Петров решил сделать нечто подобное во Всеволожском районе.

– Местом проведения этих гонок мы выбрали лыжные трассы «Охта Парка». Но поскольку там нет подъёма такой протяженности, мы бегали в гору по лыжному спуску дистанцию чуть больше одного километра. Параллельно с нами компания «Mass Sport» четыре года подряд проводила здесь вечерние гонки на беговой лыжне. В 2024 году мы решили объединить два этих соревнования. И наш «UPSKI. Sprint» по сути стал V этапом вечерних гонок, только к двух- (для женщин) и трехкилометровой (для мужчин) петле по равнине добавился один километр подъёма в гору.

17 марта и состоялась эта гонка. В силу своей специфики она стала уникальным событием не только для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступили спортклуб «Токсово», компания «Mass Sport» и администрация «Охта Парка». Принять участие в ней приехала даже чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, да не одна, а вместе с дочкой Кирой. Соревнования проходили в экстремальных погодных условиях. В этот день с раннего утра до полудня шел ливень, а после обеда температура стала переходить к минусовым показателям. Кроме того, поднялся шквальный ветер, который сдувал не только флаги и баннеры, но даже очки с голов спортсменов. Тем не менее около сотни отважных лыжников, львиную долю которых составляли дети, вышли на старт. Но самая ожесточенная схватка развернулась среди взрослых. Женщинам перед подъёмом предстояло пройти по равнине 2 км, а мужчинам 3 км. Это сделало спринтерскую гонку очень зрелищной и увлекательной, но вишенкой на торте стал тот самый подъём протяженностью в 1 км с искусственными «мостами» и «тоннелями». Победителей и призеров награждала знаменитая биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.

Александр СОРОКИН

Фото Григория КРОНИНА