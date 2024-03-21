О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Весной стартует капитальный ремонт дороги в Сярьгах

0 Комментариев

Дорожный комитет Ленобласти заключил контракт на ремонт дороги общего значения «Подъезд к санаторию Сярьги».  Работы стартуют после майских праздников.

Как сообщает пресс-служба администрации Бугровского поселения, обновится дорога от поворота к «Охта Парку» с трассы на Кузьмолово и Юкки. Также ремонт затронет участок дороги до моста через реку Охта в Токсово.

– Работы стартуют после вторых майских праздников, дабы не создавать пробок на загруженном участке. На период обновления трассы в деревню Сярьги от перекрестка на Кузьмолово и Юкки до моста через Охту во Всеволожском районе введут реверсивное движение, – отметили в пресс-службе.

В рамках ремонта на первом этапе уложат бетонную плиту для усиления основания дороги, а также закатают новый асфальт. Кроме того, укрепят обочины, установят знаки и сделают разметку.

Следующий этап включит в себя устройство тротуаров, велосипедных дорожек, наружного электроосвещения и автобусных остановок.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Лыжне все возрасты покорны!
  2. Откуда жемчуг в Бриллиантовой кладовой?
  3. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!
  4. Кампания по ремонту всеволожских дорог закончится до зимы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code