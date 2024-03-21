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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Боец из Всеволожского района посмертно удостоен ордена Мужества

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По поручению президента государственные награды – ордена Мужества, которых посмертно были удостоены ленинградцы – участники СВО вручил сегодня семьям героев глава региона Александр Дрозденко. Среди отмеченных высокой наградой боец из Всеволожского района Антон Романович Грузинский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион стремится поддерживать семьи действующих и погибших бойцов СВО. Ленобласть регулярно расширяет меры социальной поддержки. Например, с этого года для семей бойцов вводится 100% компенсация расчетной стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря.

Кроме мер поддержки семей участников СВО, Александр Дрозденко подчеркивает важность увековечения памяти земляков. Для этого в регионе устанавливаются мемориальные таблички, новые улицы и общественные пространства называются именами бойцов, в школах появляются парты героев, издаются книги и проводятся патриотические мероприятия.

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