Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 18 марта, прошла традиционная прямая телефонная линия жителей Ленинградской области с губернатором Александром Дрозденко. В самом начале глава 47-го региона поблагодарил земляков за активное участие в выборах Президента Российской Федерации и ответственное голосование.

«Будущее России мы связываем с Владимиром Владимировичем Путиным, – подчеркнул Александр Дрозденко. – И сегодня мы находимся в ситуации, когда очень многое зависит от стабильности в стране, от тех решений, которые принимает президент, и от той ответственности, которую он на себя взял. На меня очень сильное впечатление произвело послание. Впервые президент говорил не о будущем через год, через два, через три, а о будущем, включая 30-е годы. Такая четкая и в то же время жесткая и конкретная программа. И он единственный, кто представил такую».

Жителей Ленинградской области, как всегда, волновали самые насущные вопросы, но уже с явным «весенним» акцентом, и традиционные для весны проблемы – качество воды и состояние дорог. А ещё губернатор дал предварительное «добро» на проведение нынешним летом памятного автопробега по малоизвестным участкам Дороги жизни – власти обеспечат финансирование, когда будет разработаны маршрут и программа мероприятия.

В ходе прямой линии в студию ЛенТВ 24 дозвонился представитель фермерского сообщества Ленинградской области. Наш земляк поинтересовался, когда на территории региона будет принят закон, который предусматривает право построить жилой дом с хозяйственными постройками на земельном участке, который выделяется под крестьянское (фермерское) хозяйство.

Отвечая на вопрос, Александр Дрозденко подчеркнул, что такой закон есть и в настоящее время, он действует на территории четырёх районов, на территории 13 – не действует.

«Субъекты РФ в праве либо принять закон, либо принять частично, либо отложить принятие. В Ленобласти закон принят, но только в 4 районах из 17 (Сосновый Бор – исключение), – уточнил губернатор. – Сделано это было, чтобы посмотреть, насколько будет востребовано, и как будет развиваться это направление. Решение принимали депутаты. И во время обсуждения были высказаны опасения, что строиться будут большие дома на гектаре. Например, 30 га делится на 30 участков и строится 30 домов. Депутаты проголосовали против введения данного закона на всей территории Ленобласти. В осеннюю сессию мы повторно выходили с предложением распространить на некоторые районы, но депутаты не поддержали».

По словам Александра Дрозденко, сейчас комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и комитет правового обеспечения повторно готовят документы для выноса на голосование депутатов ЗакСа о том, чтобы расширить территории – районы, где этот закон будет действовать. Скорее всего, документ вынесут в апреле, крайний срок – начало мая.

Губернатор Ленобласти также сообщил, что сейчас готовится компромиссное предложение по разрешению регистрироваться не в жилом доме, построенном на территории фермерского хозяйства, а в «жилом хозяйстве».

«Я готовлю предложение нашим депутатам разрешить прописываться в крестьянско-фермерском хозяйстве «жилое хозяйство», – сообщил Александр Дрозденко. – Если семья большая, они могут и два дома построить, но без права дробления крестьянско-фермерского хозяйства на небольшие участки. Это сделано для того, чтобы фермер не перешел в другой вид деятельности – перестал заниматься выращиванием картошки и содержанием бычков и начал делить свое фермерское хозяйство на гектары и строить жилые дома».

Впрочем, губернатор выразил уверенность в том, что у нас в регионе подобного не будет. В заключение он предложил позвонившему на прямую линию составить коллективное обращение в адрес депутатов по данном вопросу.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»