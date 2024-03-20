В усадьбе Богословка широко отметили Масленицу

17 марта в этнографическом Музее-усадьбе «Богословка» состоялся один из самых веселых, вкусных и колоритных праздников – Масленица.

Как рассказала собравшимся на этот весёлый праздник заведующая экскурсионно-этнографическим отделом этнопарка Марина Савченко, усадьба Богословка в настоящее время является Патриаршим подворьем, и потому она предложила поговорить о Масленице с точки зрения православной культуры. По её словам, Масленица переплела в себе народные традиции празднования и православную культуру. Масленичная неделя в православной культуре – неделя подготовки к Великому посту. Она ещё называется мясопустной неделей, когда в рационе питания мясо уже полностью отсутствует, присутствуют масло, сметана, яйца, рыба и, конечно же, – блины… Ими угощали всех вплоть до самого последнего нищего. Даже были предусмотрены специальные места, где всякий мог их отведать… Такие блины назывались «царским подарком»… Блинов пекли много. Блины пекли разные. Были блины из ржаной муки, которые традиционно пеклись в крестьянских семьях. Были блины из гречневой муки, и они назывались «красными». В городах зажиточные люди пекли блины на сливках и сдабривались маслом. В Петербурге очень любили блины с розовой водой, а в Москве – с померанцевой. Есть сведения, что няня Александра Пушкина Арина Родионовна пекла для своего любимца блины со свекольным соком для придания им соответствующего цвета… Можно продолжать и продолжать рассказывать о блинах, но как тут устоять на одном месте, когда вокруг тебя костюмированная экскурсия с хороводными играми, веселым духом состязаний и погружения в традиции…

Ну и, конечно же, была ярмарка! Да не простая, а с авторскими изделиями народных промыслов и ремёсел и декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках: керамика, пуховязание, лозоплетение, резьба по дереву и камню, ткачество, вышивка, береста, соломка, бисероплетение, кружевоплетение, вязание, лоскутная техника, плетение из лыка, золотое шитье, роспись по дереву, ткани, металлу, ковка, изготовление работ из металла, стекло… И всё это изобилие предлагали красавицы, одетые в русские национальные одежды..

Помимо этого, была подготовлена праздничная программа «Масленица», где гостей ждали уличная экскурсия, народные игры, загадки, конкурсы и состязания и даже мастер-класс по изготовлению народной куклы-масленички. Завершилось путешествие «по волнам Масленицы» чаепитием в боярской трапезной.

Широко отмечали масленичную неделю и во Всеволожске в парке «Песчанка». Работали аттракционы и масленичная ярмарка. В рамках проведения программы «Проводы русской зимы» перед собравшимися выступали коллективы: «ВсевХоровод» и «Хороводы России», а также творческие коллективы города Всеволожска и района. Приехали на праздник и артисты из Санкт-Петербурга. Было весело!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО