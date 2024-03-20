В Ленобласти стартовал первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Ленинградской области в период с 18 по 29 марта 2024 года проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96 (рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Пресс-служба областного правительства