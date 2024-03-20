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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские хоккеисты вернулись из Мурманска с золотыми медалями

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С 12 по 13 марта в г. Мурманске на стадионе «Строитель» прошёл 64-й турнир по хоккею с мячом «Праздник севера» среди юношей 14–15 лет.

В соревновании приняли участие 4 команды из Ленинградской и Мурманской областей. Ленобласть представляла сборная команда ВЦФКС-ХФК «Всеволожск», сформированная из воспитанников Всеволожского центра физической культуры и спорта (тренеры Гайдуков В.С., Трофимов Е.Е., Чермных М.В.). Игры проходили по круговой системе, каждый с каждым.

Одержав три победы и пропустив только один мяч в свои ворота, команда ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» заслуженно получила золотые медали и стала победителем соревнований. Лучшим защитником турнира признан Дмитрий Гурьев, а лучшим нападающим – Тимур Коваленко. Оба хоккеиста являются спортсменами команды ВЦФКС-ХФК «Всеволожск».

Александр СОРОКИН
Фото Любови Зайцевой

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