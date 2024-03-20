Во Всеволожске прошло мероприятие «Россия и Крым. Вместе навсегда»

18 марта 2014 года был подписан договор между Российской Федерацией, Республикой Крым и Севастополем о принятии их в состав России. Это было очень важное событие – восстановлена историческая справедливость. Поэтому его юбилей отмечается не только в Крыму, но и по всей нашей стране.

Большую предварительную работу провели сотрудники Культурно-досугового центра «Южный», чтобы сделать его впечатляющим, захватывающим дух. При поддержке отдела культуры Всеволожской администрации 18 марта они провели районное мероприятие «Россия и Крым. Вместе навсегда». Оно состоялось в КДЦ «Южный» при большом стечении народа.

На акции была подробно представлена история Русской Тавриды: от VI–V века до нашей эры – до наших дней. Было убедительно доказано, что история Крыма веками была вплетена в историю России. Особенный акцент сделан на событиях 2014 года. Ведущие Иван Павлов и Анна Калинина представляли их шаг за шагом: «В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. В ответ на это 23 февраля над городским советом Керчи был спущен украинский флаг и поднят Государственный флаг России. Массовое снятие украинских флагов происходило 25 февраля в Севастополе. 27 февраля 2014 года российский флаг взвился над зданием Верховного совета Крыма. 11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольской городской совет приняли декларацию о независимости Автономной республики Крым и Севастополя. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в котором, по официальным данным, приняло участие 82% избирателей, из них 96% проголосовали за вхождение в Российскую Федерацию. 17 марта Республика Крым и Севастополь обратились с просьбой о присоединении к России. И наконец, в Кремле состоялась церемония подписания договора о возвращении Крымского полуострова в состав Российской Федерации».

Рассказ сопровождался театрализованно-пластическими постановками отдельных эпизодов. Их показали творческие коллективы: народный музыкальный драматический театр «Образ», вокальный ансамбль «Филармония», хореографический ансамбль «Антураж». Зрители увидели сцену сватовства русского князя Владимира к сестре византийского императора Анне, которая сопровождалась крещением князя Владимира в Крымском городе Херсонес. Через некоторое время на сцене был представлен фрагмент из жизни императорского двора времен Екатерины II, причем императрица Екатерина (в исполнении О. Костинец) зачитала манифест от 8 апреля 1783 года о вхождении Крыма в состав России. «Такой орешек раскусили во славу Матушки-России!» – подвела она итог. Большое впечатление произвел этюд «Военный бал». И как нельзя кстати, всё это дополняли песни («Крым наш, Крым твой, Россия», «Чудо Крым», «Великолепная страна» и песня В. Цыгановой «Это Крым»). Артисты исполняли танцы в исторических костюмах. Это были вальс, изящные фигуры полонеза и мазурки. Постановки сопровождались демонстрацией видеоряда. На экране один за другим возникали виды неповторимой крымской природы и великолепных дворцов.

Ярким аккордом мероприятия стало выступление Флагового шоу «Гардарика» и шоу-группы барабанщиц «Малая Охта». Причем прекрасные барабанщицы произвели эффектное дефиле по залу…

С приветственным словом к участникам события обращались: заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию С.В. Хотько, настоятель храма Святой Варвары в Рахье, помощник благочинного Всеволожского округа по делам культуры отец Олег Патрикеев, главный специалист по организации работы «Движения первых» во Всеволожском районе Павел Копылов и участник боевых действий в Специальной военной операции на Украине Дмитрий Цецохо. Говорили о том, что весной происходит воскресение природы. Весна – как птица Феникс, которая возрождается каждый год. И это символично, что присоединение Крыма к России произошло именно весной. Националистические силы Украины не смогли покорить крымчан. Как напомнил отец Олег Патрикеев, русский человек может стать на колени только перед Богом.

Видеопривет в КДЦ «Южный» пришёл даже из Крыма. Сотрудница учреждения культуры города Феодосии Г. Яковлева с экрана рассказала о том, что день воссоединения Крыма с Россией стал для неё самым ярким событием жизни. И она пожелала жителям Всеволожского района мира, процветания и благополучия.

В нашем районе сложилась традиция – вручать новым гражданам России паспорта во время праздничных церемоний. Вот и на этот раз прямо на сцене КДЦ «Южный» этот документ на руки получили шесть юношей и одна девушка. Для молодых людей это был очень волнующий момент, который запомнится на всю жизнь. А общественная организация «Движение первых» преподнесла им подарок – обложки для паспортов.

И приятной неожиданностью стал концерт, который представил Эдуард Хиль младший. Внук знаменитого певца исполнил 8 песен из репертуара своего дедушки. Эти песни, наверное, знакомы каждому жителю России: «Потолок ледяной», «Я люблю тебя, жизнь», «Человек из дома вышел» и другие. А зрительный зал ему подпевал, молодёжь размахивала флажками и подсвечивала фонариками от мобильных телефонов. В зале царило общее воодушевление.

Мероприятие продолжалось почти два часа, но это время пролетело незаметно. После окончания не хотелось уходить домой. Это еще раз подтверждает, что День воссоединения Крыма с Россией для наших граждан стал воистину народным праздником. Это – надежда на наше дальнейшее процветание и благополучие. Это ещё одно напоминание о том, что наша сила – в единстве и сплоченности.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА