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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Студия «Эдельвейс» Всеволожского ДДЮТ победила в конкурсе «Танцевальная метель»

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Старшие танцоры студии бального и современного танца «Эдельвейс» ДДЮТ Всеволожского района приняли участие в конкурсе «Танцевальная метель», проходившем в Санкт-Петербурге.

Как отметили организаторы конкурса, выступления всех коллективов были по-своему интересны, поэтому определить лучших было сложно. Тем не менее номера «Дети России» и «Весна в любимом городе» в исполнении танцоров Всеволожского района сумели покорить сердца жюри и принесли коллективу победу.

Отметим, что в этом году студия современного и бального танца «Эдельвейс» отметила свой 30-летний юбилей. С самого начала студией руководит Нина Анатольевна Верьялова, педагог дополнительного образования по хореографии. Она в 1993 году создала кружок на базе Бугровской СОШ, а через год студия присоединилась к ДДЮТ Всеволожского района. На сегодняшний день воспитанники студии ежегодно становятся призёрами региональных конкурсов.

По материалам группы ДДЮТ Всеволожского района 

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