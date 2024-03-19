За первый месяц работы кабинет маммографии в Кудрово провел более 400 исследований

В поликлинике Кудрово начал работать кабинет маммографии. За первый месяц работы было выполнено более 400 исследований, при этом в 111 случаях выявлены признаки возможных онкологических заболеваний молочной железы.

Как сообщает пресс-служба Всеволожской КМБ, открытие маммографического кабинета – очень важное событие для поликлиники Кудрово. Теперь жительницы молодого города и ближайших поселений получают доступ к качественному исследованию, способному находить даже самые мельчайшие патологические изменения тканей молочной железы.

Специалисты отмечают, что лечение рака груди во многом зависит от стадии, на которой болезнь была обнаружена. Благодаря новому оборудованию новообразования можно отследить на самих ранних стадиях, даже когда опухоль не прощупывается при пальпации.