В Сертолово прошел «Фестиваль добрых дел»

В рамках празднования Масленицы в Сертолово состоялся традиционный «Фестиваль добрых дел». В нём приняли участие благотворительные организации Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Сертоловчане не забыли о тех, кто сегодня находится на передовой, выполняя воинский долг в зоне проведения Специальной военной операции. Люди приносили гуманитарную помощь к отдельной палатке, плели маскировочные сети.

Благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь» провёл с сертоловчанами несколько мастер-классов по плетению маскировочных сетей, маскировочных накидок и нашлемников, изготовлению окопных свечей и швейному производству маскировки. Его руководитель Руслан Рябов отметил, что на фестивале было представлено собственное производство для помощи нашим защитникам, воюющим в зоне СВО. На сегодняшний день у фонда более 40 точек по производству и изготовлению маскировки. Недавно по просьбе бойцов фонд начал производить маскировку на штыревые антенны и на тарелки РЭБ.

Волонтёрское движение «Зов сердец» организовало сбор гуманитарной помощи для отправки в зону проведения СВО. В специальной палатке принимались строительные инструменты, предметы одежды, продукты питания, медицинские препараты и другие полезные вещи.

Фестиваль добрых дел планируется проводить на каждом городском массовом мероприятии в течение всего года.

Ян КАТИН

Фото Петра КУРГАНСКОГО