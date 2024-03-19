Всеволожский народный драмтеатр отметит 50-летний юбилей

В этом году труппа Всеволожского народного драматического театра отмечает 50 лет творческой деятельности. В честь юбилея артисты готовят спектакль по пьесе А.Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше».

Артисты готовят искрометную и не теряющую актуальности комедию о житейских курьёзах, любви и счастье. Премьера состоится 30 марта на сцене Всеволожского центра культуры и досуга.

За пригласительными билетами обращайтесь в художественно-творческий отдел (1-й этаж) по будним дням с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (813 70) 23-633.