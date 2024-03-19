Во Всеволожском районе обнаружили заячью столовую

В установленную в лесу Всеволожского района видеоловушку попалась ночная трапеза зайца. Упавшие после сильного ветра ветки осины стали настоящим подарком для ушастого вегетарианца.

Заснять заячий ужин удалось биологу и автору блога «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.

– Зимой и в первую половину весны основная еда у зайцев – побеги и кора ивы и осины. Судя по тщательно объеденной коре, заяц здесь кормится уже не первый день, – рассказал эксперт.

В лесах Ленинградской области обитает около 45 тысяч зайцев-беляков. Также в регионе встречаются русаки, однако в значительно меньшем количестве – порядка 600 особей. Зайцы не впадают в зимнюю спячку, а на кормежку выходят преимущественно ночью. Днем зверьки отсиживаются в норах, скрываясь от хищников.

Фото блога «Каждой твари по паре»