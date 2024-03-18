По предварительным результатам явка по Ленобласти составила более 80%

В Ленинградской области поделились предварительными результатами выборов президента Российской Федерации. По состоянию на утро 18 марта было обработано более 94%, явка по Ленобласти составила более 80%.

Как сообщает ЦИК, большинство жителей 47-го региона отдали голоса за действующего президента. Так, за Владимира Путина проголосовали 915 056 человек, это 86,15%. За Николая Харитонова – 50661 человек, это 4,77%. За Владислава Даванкова — 43455 человек, это 4.09%. За Леонида Слуцкого 32205 человек, это 3,03%.