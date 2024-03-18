Глава ВМР Вячеслав Кондратьев: «Выборы во Всеволожском районе прошли при полной поддержке граждан»

Во Всеволожском районе, как и по всей России, завершилось голосование за кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Впервые в истории лидера страны выбирали в течение трех дней.

Подводя итоги, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев заявил, что все прошло в штатном режиме, а голосование стало по-настоящему всенародным:

«Была проведена колоссальная работа на всех уровнях, в том числе и во Всеволожском районе, – подчеркнул Вячеслав Кондратьев. – Сразу в 19 муниципальных образованиях чётко и слаженно отработали 177 УИКов. Без сбоев, без отстранений членов избирательных комиссий, пресекая малейшие попытки провокаций. При том, что за порядком следили 580 наблюдателей. На высоком уровне было организовано информирование жителей района: члены участковых комиссий лично обошли и пригласили каждого.

Большой труд взяли на себя сотрудники во время надомного голосования – было собрано несколько тысяч подписей. Еще одной важной задачей было создание комфортных условий на самих участках. Считаю, что справились на отлично. Все три дня явка была стабильно высокой, на некоторых участках, например, в Кудрово и Мурино, даже образовывались очереди на вход, однако все прошло без происшествий. Кампания либеральной оппозиции по протестному голосованию провалилась, на ход выборов не повлияла. В итоге, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион показал один из самых высоких результатов по явке в СЗФО.

Конкретно во Всеволожском районе явка составила 79,24%, проголосовали почти 290 тысяч человек. Огромное спасибо жителям Всеволожского района за общий позитивный настрой, деловой подход к процессу и высочайший уровень гражданской ответственности. Люди не просто хотели проголосовать, они с радостью обсуждали свой выбор, были открыты, приходили семьями и целыми династиями. Делились в социальных сетях эмоциями. Видел на участке в Кудрово людей, недавно приехавших с Украины, Молдовы, даже не успевших получить регистрацию. Искренне порадовала молодежь, которая осознанно участвовала в управлении политическими делами.

Подчеркну: выборы прошли строго в соответствии с законодательством, в рамках правового поля, без каких-либо нарушений. В этом большая заслуга профессиональной команды членов участковых избирательных комиссий Всеволожского района. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто в эти три дня достойно выполнял свой служебный и гражданский долг. В том числе, благодаря нашему муниципальному образованию, побиты все рекорды по явке населения в новейшей политической истории, голосование стало по-настоящему всенародным».