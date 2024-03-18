В поселке имени Морозова работает выставка местного художника Анатолия Лишенкевича

Своё 80-летие художник Анатолий Лишенкевич, как и обещал, отметил персональной выставкой. За пять лет, прошедших со времени его предыдущего вернисажа, авторская картинная галерея значительно увеличилась, а самым продуктивным в творческом плане оказался минувший год. Четыре десятка полотен живописца, сюжеты которых навеяны воспоминаниями детства и вдохновлены любовью к родным местам, сегодня может увидеть любой житель и гости поселка имени Морозова.

Выставка открылась на втором этаже прекрасного заводского музея и стала продолжением картинной галереи, в которой представлены работы всех местных художников. Один из них, Михаил Гоптарев, и посоветовал Анатолию Лишенкевичу заняться рисунком и живописью. Знакомство их состоялось очень давно в пионерском лагере «Ветерок», где профессиональный художник оформлял стенды наглядной агитации. Наставник не только заметил дарование юноши, но и познакомил с основами изобразительного искусства, научил писать с натуры, работать на пленэре с этюдником. Именно благодаря этому знакомству Лишенкевич стал серьезно заниматься живописью, которая стала его любимым делом на всю жизнь.

В дальнейшем они несколько лет работали вместе в заводском Доме культуры, М.М. Гоптарев – художником в отделе главного архитектора, А.Ф. Лишенкевич – художником-оформителем. Не получив специального образования в этой сфере, Анатолий Федорович хорошо усвоил уроки своего мастера – а ведь когда-то именно так, от учителя к ученику, передавались ремесленные (читай – профессиональные) знания. Возможно, и особая любовь к пейзажу у Лишенкевича – именно от Гоптарева.

Отсутствие академической школы стало для него скорее достоинством, чем недостатком. Анатолий Лишенкевич пишет так, как чувствует его сердце, как видит чуткий к переливам красок глаз – а это уже сродни откровению свыше. Потому, видимо, такое сильное впечатление производит его новая выставка, которую фотограф Антон Ляпин, земляк художника, назвал «глотком свежего воздуха».

Анатолий Федорович с детства дышал этим воздухом – когда мальчишкой бегал по лесам, обнимавшим родную Морозовку; подолгу стоял с удочкой на берегу норовистой речки; наблюдал за вечерним небом, где, как на палитре, смешивались краски. И потом, когда, взрослея, понимал, что для него нет ничего милее и дороже этого маленького уголка на этой большой планете. Он мало где бывал и ничуть не сожалеет об этом, а всё потому, что впечатлений всегда было с избытком.

Не требуется большого воображения, чтобы услышать плеск воды в речке Клюевке, шум деревьев, встречающих гостей леса, ощутить шершавость осенней листвы или обжигающий холод снега – именно такое осязаемое впечатление производят картины художника Лишенкевича на зрителей.

Особая тема его творчества – родной поселок, а точнее, Служащий район, где он вырос. Там, как понятно из названия, жили служащие завода, а в одном из домов на улице Отдыха, 4 – семья Лишенкевичей. Этот дом теперь только на картине и остался – многое унесло ветром перемен. Когда-то район, застроенный деревянными двухэтажками, был очень живописным: разросшиеся лиственные деревья давали прохладную тень в жаркие летние дни; радовали глаз яркими красками цветники, плавали в противопожарных прудах утки и переливающиеся селезни. Да и серебристая шустрая рыба, как вспоминают старожилы, водилась.

Понятно, откуда у Анатолия Федоровича эта тоска по детству – из тех незабываемых воспоминаний, которые никогда не стираются из памяти и просятся на холст. Мы видим расстроенного мальчугана, которого не взяли на рыбалку, а вот он же, а может, его дружок, с ног до головы в снегу, – вернулся с улицы домой («Нагулялся»). Дети на его картинах – особый мир, в котором всё кажется необыкновенно интересным. Что-то ведь ищут в бочке с водой, низко склонившись всем туловищем, двое забавных ребятишек! И неважно, что некоторые его работы – только копии картин других художников, – все эти сюжеты точно из его детства и чувствами рождены самыми искренними.

А вот от этой картины глаз не оторвать, она притягивает, завораживает и долго не отпускает. Сергий Радонежский молится за победу русского войска перед сражением на Куликовом поле. «Напутствие воинам» – так говорит о сюжете сам автор, который очень давно вынашивал в голове замысел картины, изучал рисунки и эскизы других художников на эту тему, обдумывал композицию. И хотя работа выглядит законченной, художник не исключает, что со временем доработает её.

Не без сожаления покидая выставку, интересуюсь, нет ли в художественной галерее ещё каких-нибудь картин Лишенкевича. Директор музея Любовь Алексеевна Богомолова, милая и гостеприимная хозяйка, приглашает в другой зал, где на картинах разных художников живёт история и Морозовского завода, и самого поселка. Так и есть: работы Анатолия Федоровича там тоже представлены. Привлекает внимание большое полотно, происхождение и судьба которого заслуживает отдельного рассказа.

На картине изображена крепость Орешек со стороны деревни Шереметьевка. На переднем плане – огромные валуны на берегу, хорошо знакомые по многочисленным фотографиям. Серая Ладога несет свои воды мимо старинных величественных стен…

– Работа эта давняя, – рассказывает Анатолий Федорович, – написана в 1993 году. Я работал тогда на нитроузле (один из цехов Морозовского завода), где на одной стене была большая дыра. Мастер Виктор Петрович Саганов освободил меня от работы, и я две недели писал полотно, чтобы эту дыру закрыть. Использовал в основном типографские краски, их у нас навалом было. Только белила нормальные… Благодаря этим краскам ничего с картиной и не делается столько лет. Позже она висела у него дома в нише над диваном, потом перенес её в гараж, а позже передал в музей.

Есть в галерее и несколько графических, очень интересных работ художника. Но он всё-таки больше живописец, то есть тот, кто творит волшебство красками. «Я пишу лессировочно, тонко, потому и в цвет попадаю», – делится своим творческим методом художник, чьи работы филигранно передают тончайшие переливы неба, воды, зелени.

Анатолий Федорович Лишенкевич – вообще человек, щедро одарённый талантами. Лет пять назад мне довелось увидеть его чудесные работы, выполненные в технике резьбы по дереву. И это занятие он тоже не оставляет – замыслов ещё очень много. Недаром говорится, что талантливый человек талантлив во всём…

На мой вопрос о творческих планах А.Ф. Лишенкевич уверенно отвечает: «Продолжать! Надеюсь, что догребу на своей лодке жизни до 85-летия и обязательно выставлюсь».

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА