В Ленобласти пройдет открытый урок цифровой грамотности и кибербезопасности

Во вторник, 19 марта, состоится открытый урок по кибербезопасности для ленинградских школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез». Ребятам расскажут о том, как защититься от кражи аккаунта, как отличить фейковое видео от настоящего и какую информацию о себе не стоит публиковать в открытых источниках.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках проекта «Цифровой ликбез» уже доступны познавательные видеоролики. Любой желающий может ознакомиться с правилами цифровой безопасности на портале.

Открытый урок пройдет 19 марта в 13.00 в группе https://vk.com/digital_47

Просветительский проект помогает подрастающему поколению лучше ориентироваться в интернет-пространстве, защищать конфиденциальность личных данных, распознавать ложную информацию и потенциально вредоносные сайты. Уроки выстроены на доступном для детей языке, а сложные вещи объясняются на понятных примерах.