Всеволожске поэты встретятся на «Малой поэтической арене»

21 марта любители изящной словесности Всеволожского района сразятся за звание лучшего поэта. Победитель получит сертификат участника «Битвы поэтов» – межрегионального поэтического конкурса, который ежегодно проходит в Гатчине.

Подать заявку на участие могут поэты и любители до 21 марта. Телефон для записи 24-597. Конкурс пройдет в библиотеке им. Ю.Г. Слепухина (Всеволожск, ул. Александровская, 80).

Участники прочтут по три своих стихотворения, одно произведение поэта Серебряного века и напишут акростих на заданное слово. Жюри будут оценивать оригинальность и креативность произведений, а также выразительность образов и умение декламировать.