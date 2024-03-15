Губернатор осмотрел новый детский сад в Янино-1

Областная программа «Социальные объекты в обмен на налоги» в действии: новый детсад в Янино-1 сегодня осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Совсем недавно в Янино-1 работала одна школа и несколько детских садов. Сегодня мы достигли полного взаимопонимания с инвесторами и значительно нарастили объемы социального строительства. За последние три года открыли школу на 850 мест, четыре детских сада и начали строительство еще четырех образовательных учреждений для почти двух тысяч детей. Именно такие темпы и должны быть в развивающемся районе. Радует, что застройщики ответственно подходят к созданию среды и проектированию архитектуры новых учреждений», — отметил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новый детский сад «Ягненок» от группы «Ленстройтрест» построен по региональной программе «Социальные объекты в обмен на налоги», когда застройщики возводят инфраструктуру по соглашениям с Правительством Ленинградской области. Здание возведено по индивидуальному проекту и оснащено медицинским блоком, музыкальным и физкультурным залами, универсальными учебными помещением. Особое внимание застройщик уделил комфорту будущих воспитанников.

По соглашениям с Правительством Ленинградской области строительство двух детских садов и двух школ на территории Янино-1 продолжают группы «ПИК» и «КВС». К строительству еще одного детского садика в 2025 году планирует приступить компания «Ленстройтрест».

Пресс-служба областного правительства