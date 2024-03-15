Во Всеволожском районе пройдут мероприятия, посвященные искусственному интеллекту

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он посвящен искусственному интеллекту (ИИ), который стал неотъемлемой частью цифрового мира. Область сложная и, безусловно, перспективная. Нейросети захватили уже некоторые регионы, а Москву так вообще просто подмял под себя. Куда заведёт людей прогресс – непонятно. И если вам кажется, что мир сошёл с ума, то вы не одиноки…

– Математики и инженеры создали нечто, чего объяснить пока не могут, – считает миллиардер Илон Маск. – И это – факт. Вместе с искусственным интеллектом мы можем открыть «ящик Пандоры» и подвергнуть опасности все человечество. Если бы суперинтеллект непреднамеренно настроили на причинение вреда человеку, последствия были бы катастрофическими.

Под девизом «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей» пройдёт ряд мероприятий, который проведёт территориальный отдел Роспотребнадзора во Всеволожском районе.

Ведомство планирует обсудить с гражданами вопросы использования ИИ в потребительских правоотношениях. Специалисты проведут просветительские мероприятия по вопросам доверия чат-ботам с генеративным искусственным интеллектом.

– Развитие искусственного интеллекта имеет множество преимуществ, в то же время его применение может привести к серьезным последствиям для безопасности потребителей, – информируют в территориальном отделе. – Среди них – распространение ложной информации, нарушение конфиденциальности, мошеннические действия. Возникает вопрос: насколько потребители могут доверять чат-ботам с генеративным искусственным интеллектом? Ведь поскольку основная задача чат-бота – давать естественные, а не достоверные ответы, он может не отличать правду от неправды и выдавать вымышленные факты за реальные, в результате чего потребители могут получать недостоверную информацию и делать ошибочные выводы.

Безусловно, появление искусственного интеллекта всерьез взбудоражило мировую общественность. Нейросети уже проникли во все сферы нашей жизни. Пока одни радуются тому, с какой скоростью машина выполняет за них нудную работу, другие опасаются и задаются вопросом: а насколько это безопасно? Шутка ли, даже Институт русского языка имени Пушкина признал «нейросеть» словом года.

Эксперты уверены: два-три года – и компьютерный разум не просто проникнет во все сферы, а вытеснит массу профессий.

Вот так не успеешь оглянуться, и твой конкурент тут как тут. Уже сегодня изображения, созданные нейросетями, не отличить от фотографий. Увидев Папу Римского в модном пуховике, пользователи социальных сетей подумали, что это действительно настоящие снимки главы Ватикана, и даже похвалили понтифика за современный стиль.

Недаром сценаристы и актеры в США провели затяжную забастовку против искусственного интеллекта. Бузотеры несли транспаранты с суровыми призывами «Защитите нас от нейросетей»! Митингующие с плакатами и растяжками требовали затормозить прогресс. Их можно понять. Вот-вот, и многомиллиардные контракты окажутся под угрозой. Зачем вкладывать огромные средства в киносъемку, если искусственный интеллект и сценарий напишет, и графику нарисует, и артистов заменит. Кстати, артисты-селебрити отстаивали своё право получать отчисления за человеческую уникальность, даже если продакшн нанимает не живого актера, а создает его цифровую копию. Как бы то ни было, борьба за «исходник» – важный элемент противостояния в мире личных брендов.

За прошлый год появились новые нейросети, поражающие своими возможностями. Они не только могут копировать голос, но и легко заставят Винни-Пуха запеть на любом языке мира.

Но и это ещё не всё. Например, испанская художница создала себе идеального мужа… в виде голограммы. Зачем теперь ей муж, если есть виртуальный чат-бот? Правда, с ним ни чаю не попьешь, ни разговоров задушевных не заведешь, супруг не ест, не пьет и не спит. Вот они – «высокие отношения…»

Трудно представить, но сами создатели нейросетей не знают, чем закончится их очередное творение.

К радикальным противникам этой технологии примкнули даже ключевые исследователи из этой сферы. И пока достижения разработчиков берут на вооружение киберпреступники, специалисты предупреждают: искусственный интеллект может создать куда более серьезные проблемы, угрожающие жизни. Поэтому в Роспотребнадзоре напоминают, что окунуться в нейросеть легко, а вот вынырнуть из нее не всегда получается. Будьте бдительны!

Материал подготовили Ирэн ОВСЕПЯН и Информационно-консультационный центр по защите прав потребителей Всеволожского района