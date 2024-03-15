Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Королева серебряного возраста»

8 марта во Всеволожске выбирали ни много ни мало – Королеву Серебряного возраста. В третий раз в районе проходил этот веселый, очень красивый и добрый праздник, – и он настолько стал популярен за этот небольшой срок, что в зрительном зале Центра культуры и досуга города Всеволожска нелегко было сыскать свободного местечка. Но для журналиста газеты оно, конечно, все-таки нашлось, и мы рассказываем о том, что увидели и услышали.

Да здравствуют Марьи-искусницы и Василисы Прекрасные!

А перед началом конкурса и праздничного концерта в большом фойе культурного центра все могли полюбоваться на авторские работы своих подруг по творческому цеху. Изумительные работы мастериц-искусниц представляла на этой выставке руководитель Центра возрождения народных ремесел «ОЖИВКА» Ирина Морозова: Театр народной сказки, созданный из бросовых пробок, алмазная вышивка и панно на тему «ВЕСНА»; изумительная коллекция авторских кукол Галины Васильевны Мясниковой, где у каждой куклы – свой неповторимый образ. Вот Дарьюшка-Хозяюшка, Анюта-Рукодельница и Лушенька-Душенька.

И тут же Морозова демонстрирует необычные открытки своих самых младших воспитанников из кружка «Оч.умелые ручки» – открытки выполнены в формате 3D. Кстати, Ирина Борисовна сама в прошлом году принимала участие в конкурсе на звание Королевы Серебряного возраста, продемонстрировала не только присущие ей вкус и мастерство в конкурсе дефиле, но и незаурядный талант режиссера, сценариста и актрисы в творческом конкурсе. На глазах зрителей зловредная и страхолюдная Баба Яга превращалась в красивую, умную и добрую даму. И не только благодаря усилиям косметологов, визажистов и стилистов, а благодаря тому, что стала любима и полюбила сама.

Известно, конечно, что «красота – страшная сила», но преображает женщину (да и мужчину тоже!) по-настоящему великая сила любви. Такова была мораль сей басни. В прошлом году по итогам конкурса И.Б. Морозова была удостоена звания «Леди Артистичность». Победительницей, напомню, стала И.Е. Леденёва, руководитель студии эстрадного танца «Колорит», исполнившая танец, который можно было назвать философской притчей о любви и верности. И под гром аплодисментов председатель жюри, заслуженный артист России, актер Театра «На Литейном» Сергей Заморев увенчал серебряной короной Ирину Леденёву.

Сергей Заморев вновь в этом году возглавил авторитетное жюри, в составе которого руководитель студии «Созвездие», педагог-организатор Дома детского творчества «Ораниенбаум», лауреат Всероссийских конкурсов имиджа и участник сборной молодёжной Санкт-Петербурга на Дельфийских играх Игорь Мокин, а ещё один член жюри – Григорий Осипов – возглавляет крупнейшую туристическую компанию. Вот этой «тройке» специалистов и предстояло решать, кто «на свете всех милее, всех румяней и белее»? Но не только по этим параметрам предстояло жюри выбрать Королеву. Обаяние и привлекательность, конечно, важны, но как у вас, будущие королевы, на предмет ума и эрудиции? Необходимо было продемонстрировать в том числе и умение двигаться на сцене, показать вкус и выбрать соответствующий образ и форму для творческого конкурса.

Кто кузнец семейного счастья?

Зал буквально взрывался аплодисментами, приветствуя разнообразные таланты участниц. Ведь где таланты, там обязательно найдутся и поклонники. Тем более что в зале – не только зрители, пришедшие посмотреть на интересное зрелище, но и родственники и друзья участниц, товарищи по творческому цеху и коллеги по работе. Коллектив эстрадного танца «Колорит» нынче «болеет» сразу за двух участниц, решивших принять участие в конкурсе. Работники нашей поликлиники пришли поддержать свою коллегу Татьяну Николаевну Котух, – забегая вперед, скажем, что она и стала обладательницей Серебряной короны III городского конкурса.

Но что держать интригу? Стоит честно признать, что в этом конкурсе на самом деле нет проигравших, потому что было интересно и увлекательно в равной степени всем: и зрителям, и самим участницам. Ведь чтобы получить корону, надо было преодолеть дистанцию из нескольких этапов: и это не только визитная карточка, представленная в какой-либо интересной форме. Для творческого конкурса был, к примеру, снят даже мультфильм по мотивам «Малыш и Карлсон», звучали стихи и проза, романсы и народные песни, а ещё – выставка-показ авторских работ и остроумный комментарий к шляпным изделиям и незабываемый автор этой красоты в образе Старухи Шапокляк. В общем и целом было здорово и познавательно.

Авторы и организаторы конкурса очень постарались придумать интересные задания для участниц. К примеру, конкурс эрудитов напомнил нам, что нынешний год объявлен президентом Годом семьи, и все вопросы этого этапа конкурса предполагали расширить знания о семейных традициях и обычаях нашей Родины. Знаете ли вы, читатель, кто шествует важно первой, впереди батюшки-матушки и старших братьев на знаменитой картине Сергея Иванова «Семья»? И почему? Да потому, что первой всегда шла в ту же церковь в семье девушка на выданье. Красавица, умница и хозяюшка будущая. А кто считался в древности покровителем семейного очага? Попытайтесь угадать! Повитуха, знахарь или кузнец? Кузнец, конечно! Потому что именно он ковал молодоженам свое-образные ключи на счастье – обручальные кольца. Золотых-то не было тогда колец, вот деревенский кузнец и умудрялся из железа да ещё каких-то подручных материалов выковать кольца, чтобы жили супруги долго и счастливо. А загляните в словари, откуда пошло слово супруги? Оказывается, от слова «Упряжь».

Я мечтаю о капитане на любой широте в океане!

– Звучат со сцены стихи о капитане, с которым так хочется отправиться в далекое плавание. Автор – Ольга Юрьевна Свиченская. Предприниматель с 30-летним стажем. Мать, бабушка, знаток кулинарных секретов и энтузиаст по выращиванию цветов на своём участке. Каждый год из своей коллекции пионов Ольга Юрьевна составляет авторские композиции, даёт им названия и посвящает своим родным и друзьям.

Елена Николаевна Шабасова – богатая мама и бабушка. Дружная семья из 14 человек живёт в деревне Агалатово. И этот дом полон детских голосов. «Конёк» Елены Николаевны – поиск своих семейных корней. Она год за годом восстанавливает семейное генеалогическое древо. Уже добралась до XVI века. А хобби этой замечательной женщины – удивительные рукотворные цветы, из которых можно не только букет, но и шляпу «сочинить».

А Вера Владимировна Сошникова всю жизнь «сочиняла» со своим отцом – строителем дома, работала на железной дороге. Повзрослев, стала петь в Академическом хоре, в этом году побывала с хором в Москве на форуме «Россия», где представляла Ленинградский наш край. Принимает участие в концертах для наших бойцов на СВО, является членом ветеранской организации «Боевое братство» и занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов.

А Валентина Владимировна Иванова всю жизнь связана со спортом. Работает в Совете ветеранов, не один десяток пожилых людей поставила на лыжи, приучила к утренней зарядке и скандинавской ходьбе. Тоже поёт в хоре, мать и бабушка. А ещё эта молодая и красивая женщина любит путешествовать, и на свой юбилей умудрилась подняться на вершину горы Бештау (это 1400 метров над уровнем моря) и мечтает пройти всё Приэльбрусье.

Кто-то пошутит, скажет иронично: «Мечтать, мол, не вредно. Заметим, даже полезно. Очень нужно мечтать, и тогда мечты сбываются. Вспомним Ассоль и «Алые паруса». На эту тему мы в промежутках между разными конкурсными заданиями поговорили ещё с одной участницей. Ирина Алексеевна Маханова сорок лет проработала после окончания училища фармацевтом. И хотя выбор этой профессии был, в общем-то, случайностью, ни разу, по её собственному признанию, не пожалела об этом. Но мы ведь о мечте, правда?

– Вы знаете, почему я решилась принять участие в этом конкурсе? – откровенно призналась Ирина Алексеевна. – Потому что, узнав о нём, подумала: если не сейчас, то когда ещё? Когда мне ещё выпадет шанс осуществить свою давнишнюю мечту? В детстве и в юности я очень неплохо танцевала, ходила в школу манекенщиц. Тогда мы не знали слова «топ-модель», но я мечтала тоже ходить по подиуму, показывая красивую одежду. Сегодня я сделала это! Приняла участие в конкурсе дефиле, прочитала свои любимые стихи. А это такой адреналин!

Поддержать маму пришёл сын Кирилл, невестка Нина и маленький внук Женечка. Поддержка близких очень много значит для всех участниц конкурса. Некоторые претендентки признавались, что находились даже среди знакомых персонажи, которые с нескрываемой иронией отнеслись к их решению принять участие в конкурсе.

И вот они – десять граций, десять замечательных королев, сумевших победить свой возраст и предубеждение, доказав всем, и в первую очередь себе, что всё самое хорошее начинается после шестидесяти. Десять историй жизни, десять судеб, биографий и характеров. И конечно, их исполненные мечты. Вот эти результаты: Елена Николаевна Шабасова удостоена награды в номинации «Леди Шарм», Валентина Владимировна Иванова – в номинации «Леди Грация». Ольга Юрьевна Свиченская, несомненно, «Леди Очарование», Наталья Виловна Кондратьева – «Леди Вдохновение». Ирина Алексеевна Маханова сама «Леди Элегантность», а Вера Владимировна Сошникова – «Леди Артистичность», Наталья Константиновна Куликова – победитель в номинации «Леди Оригинальность», Татьяна Олеговна Буянова – Леди Утонченность» и, наконец, «Леди Нежность» – Наталья Анатольевна Сазонова.

Обладательницей титула «Королева Серебряного возраста – 2024» стала Татьяна Николаевна Котух. Татьяна – обладательница необыкновенно красивого от природы голоса, развивает свой природный талант и берёт уроки пения. Поёт на пару с мужем, который поддерживает её во всём. Уже спела вместе с известной певицей Афиной. Они с Михаилом – счастливая семья, где уже взрослый сын и дочь-одиннадцатиклассница, которые тоже гордятся своей мамой.

– Какие планы в дальнейшем, после этого вашего звездного часа? – спросили мы Королеву. И она, не задумываясь, ответила: «Будет ещё много звёздных часов в моей жизни. Это только начало!»

Ну что ж, как говорится, в добрый путь вам, королевы, по пути обретения своей мечты.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра Рудакова