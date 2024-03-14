Телефонные и интернет-мошенники нанесли жителям Ленобласти ущерба на 5 миллиардов рублей

В 2023 году на территории Ленинградской области зарегистрировано свыше 8 800 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на долю интернет- и телефонных мошенников приходится более 35% от общего массива преступных деяний.

Как отмечают в Комитете правопорядка и безопасности ЛО, преобладают преступления имущественного характера. За последние три года количество материального ущерба, нанесенного мошенниками, увеличилось в два раза – с 2,5 до 5 млрд рублей.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Преступники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, социальными или медицинскими работниками. Помимо телефонных мошеннических схем, когда пострадавших атакуют звонками, набирают популярность «разводы» через популярные мессенджеры и фишинговые сайты (когда преступники подделывают страничку в интернете под популярный сайт).

В ведомстве напоминают, что самое лучшее средство защиты от мошенников – не поддаваться панике и не делать никаких необдуманных действий.

Если вам поступил тревожный звонок от якобы сотрудников банка, и вы обеспокоились состоянием вашего счёта, положите трубку и позвоните по номеру, указанному на вашей банковской карте. Так вы будете уверены, что общаетесь непосредственно с представителем банка, который может прояснить ситуацию. Ни в коем случае не сообщайте по телефону ваших банковских реквизитов и не делайте операций с переводом средств на сторонние счета.

Если вам поступает сообщение о якобы выигрыше, а вы при этом не участвовали в конкурсах, не переходите по приложенным ссылкам – через них мошенники могут узнать ваши пароли.

Если поступает информация о том, что кто-то из близких людей попал в беду, узнайте имя и фамилию звонившего, а также организацию, которую он представляет. Прекратите разговор и позвоните близкому человеку или тем, кто может быть рядом с ним в этот момент. Если дозвониться не получилось, найдите телефон организации, от имени которой был звонок, выясните, что случилось.