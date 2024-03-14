В школах Всеволожского района прошла генеральная репетиция перед ОГЭ

Во вторник, 5 марта, учащиеся 9-х классов школ Ленинградской приняли участие в репетиционном экзамене по русскому языку. Корреспондент «Всеволожских вестей» побывал в одном из пунктов его проведения – в СОШ № 4 города Всеволожска и убедился, что для выпускников были созданы условия, максимально приближенные к нестоящему, «боевому» ОГЭ. Мероприятие прошло в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений порядка проведения экзамена.

Для ребят в этом учебном году подобная проверка знаний была уже не первой. В феврале они писали похожую работу по математике и сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Благодаря проведению таких мероприятий выпускники могут «погрузиться» в атмосферу проведения настоящего экзамена: запрет телефонов и других личных вещей, обязательное наличие паспорта, регистрация, распределение по аудиториям, строгие и в то же время внимательные организаторы, выдержанный временной регламент мероприятия.

– Итоговая аттестация проводится с соблюдением всех установленных Министерством просвещения и Рособрнадзором требований к организации и проведению ГИА-9, – отметила в беседе с корреспондентом «Всеволожских вестей» заместитель директора СОШ № 4 Наталья Владимировна Горборукова. – Участие в репетиционном экзамене дает девятиклассникам возможность потренироваться в выполнении заданий, заполнении бланков ответов, умении следовать инструкциям, распределять время, отведённое на написание работы, а полученный результат позволит оценить уровень подготовки к государственной итоговой аттестации. Большинство девятиклассников и их родителей считают такой опыт очень полезным.

Учитель информатики и технический специалист ППЗ-404 (под таким порядковым номером числится этот пункт проверки знаний. – Авт.) Ирина Игоревна Ильяшенко считает, что применение новых мер даст возможность школьникам максимально объективно и независимо сдать выбранные ими экзамены и получить реальные результаты.

– Сегодня наша задача – по итогам репетиционного экзамена выявить все проблемы, недостатки, которые необходимо устранить в срок, чтобы главные экзамены прошли на высоком организационном уровне, без сбоев и нарушений, – подчеркнула педагог. – Аудитории пунктов проведения оборудованы системами видеонаблюдения. За ходом тренировочного экзамена можно наблюдать в режиме реального времени.Часть учеников школ Всеволожского района писали репетиционный экзамен не в своих родных альма-матер, а в школах, где оборудованы пункты проведении экзамена. Репетиция дала возможность этим детям познакомиться с планировкой, аудиториями и учителями-организаторами. Такой подход позволит смягчить стресс от смены обстановки в этот ответственный период.

Отметим, что для старшеклассников, которые могут получить неудовлетворительные результаты, педагогами школы будет разработана индивидуальная программа подготовки. Это позволит подтянуть им знания до нужного уровня и поработать над стрессоустойчивостью.

– Мне понравилась четкая организация: все спокойно, – делится впечатлениями от ранее написанного репетиционного экзамена по математике Иван Сизоненко. Свою работу он написал на оценку «отлично». – Высокий результат получил благодаря педагогу Светлане Федоровне Барышкиной, которая заставляла нас решать самые сложные уравнения и задачи.

– Для меня сейчас важно узнать степень готовности к ОГЭ, увидеть недочеты, что поможет в оставшееся время доработать до нужного результата, – говорит девятиклассница Кира Прокофьева. Она, как и Иван, написала предыдущую работу по математике на пять. – Больше я гуманитарий. Люблю литературу и привыкла коротать время в компании Пушкина, Толстого, Булгакова и других известных писателей. Но, знаете, у меня такое ощущение, что не всё успела прочитать. А ещё, я очень люблю творчество Валентина Распутина. Мне так близка по образу Лидия Михайловна из рассказа «Уроки французского».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено СОШ № 4 города Всеволожска