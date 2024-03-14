Всеволожцев приглашают отметить Масленицу в парке «Песчанка»
Фольклорный праздник «Проводы русской зимы» пройдет 17 марта на территории Общественного пространства «Парк Песчанка». Гостей ждут игры, хороводы и выступления артистов.
Семейный праздник начнется в 12.00 с хороводно-игровой программы коллективов «ВсевХоровод» и «Хороводы России».
После с 13.00 начнутся выступления самодеятельных творческих коллективов района, а также приглашенных артистов из Санкт-Петербурга.
В течение дня будут работать аттракционы, торговые ряды и фудкорты. Вход свободный. Адрес: Всеволожск, ул. Садовая, 43.