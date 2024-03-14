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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожцев приглашают отметить Масленицу в парке «Песчанка»

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Фольклорный праздник «Проводы русской зимы» пройдет 17 марта на территории Общественного пространства «Парк Песчанка». Гостей ждут игры, хороводы и выступления артистов.

Семейный праздник начнется в 12.00 с хороводно-игровой программы коллективов «ВсевХоровод» и «Хороводы России».

После с 13.00 начнутся выступления самодеятельных творческих коллективов района, а также приглашенных артистов из Санкт-Петербурга.

В течение дня будут работать аттракционы, торговые ряды и фудкорты. Вход свободный. Адрес: Всеволожск, ул. Садовая, 43.

 

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