Всеволожские спортсмены взяли золото чемпионата и первенства России по ездовому спорту

С 7 по 10 марта в Вологодской области на базе Центра лыжного спорта и отдыха «Карпово» проходили главные зимние старты страны по ездовому спорту. Чемпионат и первенство России собрали более 80 сильнейших спортсменов и их четвероногих питомцев из 18 субъектов РФ.

Соревнования в «снежных дисциплинах» проходили в два этапа. В состав сборной Ленинградской области попали и несколько всеволожцев. По итогам четырехдневных испытаний Полина Беспалова завоевала золото в возрастной категории 15–17 лет в дисциплине «нарта, спринт, 2 собаки, open». Золотой медали удостоился и Георгий Евстафьев, показавший лучший результат в дисциплине «лыжи, спринт, 1 собака, мужчины, open». Арсения Гресева стала серебряным призером соревнований в дисциплине «лыжи, спринт, 1 собака, женщины», а Светлана Муравская со своими четырьмя питомцами оказалась третьей в дисциплине «нарта, спринт, 4 собаки». По традиции победители и призеры получили в награду кубки, медали и грамоты, а для их четвероногих партнеров – корм для собак от спонсоров и организаторов соревнований.

Александр СОРОКИН