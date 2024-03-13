Хоккеисты Всеволожского района закрывают сезон победами

3 марта в Колтушах» состоялся Чемпионат Всеволожского района по хоккею с мячом. На льду «Ладога Арены» встретились шесть мужских команд из Всеволожска, Колтушей, Мурина, поселка имени Морозова и других муниципальных образований.

– Выходя на лёд, каждая команда стремилась к победе. Азартные схватки, демонстрация мужества и силы, канонада прицельных ударов по воротам соперников держали болельщиков в постоянном напряжении. Это были красивые и захватывающие игры, – поделился впечатлениями директор Всеволожского центра физической культуры и спорта Владимир Гайдуков.

По итогам Чемпионата первое место заняла команда ХФК «Всеволожск», на втором оказались игроки «МАУ-ВЦФКС», бронзовые награды достались ХК «Муринские медведи». Лучшим вратарем признан Сергей Королёв (ХФК «Всеволожск»), лучшим защитником Даниил Раков (МАУ-ВЦФКС), и лучшим нападающим Сергей Коротаев (ХК «Муринские медведи»).

А 6 марта в Подмосковном Красногорске наши юные спортсмены скрестили клюшки в заключительном туре Детской лиги по хоккею с мячом. Турнир стартовал еще в ноябре 2023 года. Честь Ленинградской области выпало защищать хоккеистам ХФК «Всеволожск» 2012-2013 годов рождения.

Воспитанники тренеров Владимира Гайдукова, Максима Чемных и Евгения Трофимова, одерживая победы над своими соперниками, добрались до пятого финального тура, где встретились 12 сильнейших команд страны. Показав образцовую игру, мастерство и силу характера наши ребята все же уступили лидерам и заняли третье место. Игорь Хохряков был признан лучшим защитником турнира, а лучшим игроком Всеволожской команды отмечен Александр Гурьев. В качестве приза он получил хоккейную клюшку из рук члена национальной сборной РФ Вадима Васильева.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района