Предпринимательницы Всеволожского района собрались на бизнес-девичнике

Бизнес-девичник в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района собрал опытных деловых дам и стартапов. Женщины делились опытом, раскрывали секреты ведения успешной предпринимательской деятельности. У мероприятия оказались интереснейшие спикеры: владелица швейной мастерской Юлия Трапезникова, основатель бренда «Патриотка Татьяна Домбровская и другие предприниматели». Выступили перед деловыми женщинами и эксперты.

– Быть женщиной в бизнесе – сложно, – говорит Юлия Трапезникова. – Для того чтобы преуспеть в предпринимательстве, нужно иметь железные нервы и мужскую хватку. Мне кажется, что в отличие от мужчин дамы эмоциональны, все принимают близко к сердцу. Поэтому, прежде чем идти в бизнес, не помешает посетить хорошего психолога. Начинающим бизнес-леди советую сначала изучить нишу, рассчитать расходы и рентабельность и только потом развивать своё дело. Сегодня мы шьем трикотажную продукцию, которая пользуется большим спросом. Безусловно, продавать выпущенную продукцию всегда тяжело, особенно когда твои конкуренты – дешевые товары из КНР. Пора им поставить заслон. Отрасль нуждается в поддержке. Нужно сделать шаг навстречу местным производителям, а не стоять на распутье и смотреть на былинный камень Ильи Муромца – в нашем случае, куда ни пойдешь, все равно чудес не найдешь.

По словам Юлии Трапезниковой, нужно ввести пошлины на ввоз готовит продукции из Китая. Правда, главное – не переусердствовать.

– Огульно ограничивать ввоз из КНР, безусловно, не надо, так с водой и ребёнка можно выплеснуть, – говорит бизнес-леди. – Особенно это, касается фурнитуры или тканей. Тут надо подумать о введении мер, которые, наоборот, удешевят их ввоз. Просто нужно грамотно сформулировать национальные интересы.

– В бизнесе важно знать, чего хочет покупатель, и помнить, что сегодня социальные сети – движущая сила рынка. Без них никак, – раскрывая тайны успешной торговли, отмечает основатель пряничной студии Наталья Куракина. – Разумеется, успешный предприниматель должен уметь подстраиваться под разные ситуации. Думаю, что нынешние санкции производителям исконно русской продукции на руку. Народ вернется к своим истокам и будет больше внимания обращать на уникальную продукцию. А пряники – это ведь не только русские традиции, но и творчество.

О кокошниках предпринимательницы из Всеволожска и сегодня говорит вся Россия. Не так давно народная артистка Надежда Бабкина заказала головные уборы для своего ансамбля «Русская песня». А совсем скоро на вручении престижной музыкальной премии МTV Music Awards будет презентован номер с красотками в кокошниках от нашей землячки.

– Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать, – размышляет основательница бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская. За несколько лет обороты её бизнеса значительно возросли. – Сильная энергетика, умноженная на огромное желание, формирует действительность. Доходность моего бизнеса долгое время уходила в минус. Самые сложные времена были, когда я задолжала целый миллион рублей. Сказать, что я тогда испугалась, значит ничего не сказать. Выручил супруг, который продал свою машину. Но зато сейчас у меня вполне успешное любимое дело, которое приносит стабильный доход. В самом начале пути было трудно, но, как говорят, хочешь стать успешным в бизнесе, будь готова попасть под дождь.

– Почему-то я долго чувствовала себя гадким утенком, – разоткровенничалась девушка, когда её спросили, как она добилась такой известности.

– Родители очень любили, но знакомые постоянно сравнивали с сестрой. Она умнее и красивее, говорили они. Я всегда хотела доказать, что не хуже своей горячо любимой сестрёнки. И – о, чудо! Из меня получилась достаточно успешная бизнес-леди. Да, бизнес любит риск.

– Этот формат общения очень понравился представителям предпринимательского сословия, – говорит руководитель Фонда развития бизнеса Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Цель таких мероприятий – «завлечь» как можно больше предпринимательниц, рассказать им о мерах поддержки. Не секрет, как они важны для бизнесменов, особенно на начальных этапах. Субсидии, гранты, обучение и другая поддержка позволяют бизнесу развиваться. Собравшись под нашей крышей, талантливые и активные женщины смогут поделиться своими идеями и найти единомышленников.

Ирэн ОВСЕПЯН