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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В МФЦ Всеволожского района начал работать видео-колл-центр

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Посетители многофункционального центра поселка им. Свердлова могут получить консультацию специалиста по видеосвязи. В фойе МФЦ установлен сенсорный монитор, с помощью которого можно обратиться к специалисту в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, МФЦ «Свердлова» во Всеволожском районе стал первым центром, где стала доступной данная услуга. Со временем подобные мониторы будут установлены и в других отделениях региона.

На сегодня подобные видео-консультации можно получить в часы работы МФЦ, однако со временем планируется сделать опцию доступной круглосуточно. Таким образом посетители МФЦ смогут получить развернутый ответ на интересующий их вопрос в удобное время.

 

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