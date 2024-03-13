Всеволожские ушуисты взяли награды международных соревнований «Moscow Wushu Stars 2024»

С 29 февраля по 5 марта в столице в Московском дворце ушу проходили международные соревнования «Moscow Wushu Stars 2024» (Московские звезды ушу 2024). В них принимали участие более 1000 спортсменов из 12 стран мира, в том числе Китая, Индии, Египта, Индонезии, Афганистана и других государств.

На церемонии открытия турнира присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, советник-посланник по культуре посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Фэн Литао и другие официальные лица. В составе сборной России выступали и несколько спортсменов из Всеволожского района. В упорной, захватывающей борьбе с сильнейшими ушуистами планеты нашим ребятам удалось занять призовые места и подняться на пьедестал. Ульяна Бойцова завоевала серебряную медаль, Дмитрий Абашин бронзовую, а Александра Куприянова дважды поднималась на третью ступеньку «тумбочки».

– На таком высоком уровне Всеволожские спортсмены выступают впервые. Поэтому искренне гордимся достижениями нашей сборной по ушу и желаем спортсменам не останавливаться на достигнутом, – отметила начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района