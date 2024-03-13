«Весенняя капель» прозвучала в Мультицентре

Традиция встреч творческих коллективов Всеволожского района с обучающимися в Мультицентре социальной и трудовой интеграции существует уже не один год.

11 марта в Мультицентре прошла музыкальная программа «Весенняя капель». В гости к воспитанникам приехали представители Всеволожской межпоселенческой библиотека имени Ю. Г. Слепухина, Детской школы искусств имени М.И. Глинки г. Всеволожска и Региональной общественной организации, социальный центр «Диалог поколений».

Открыл встречу сводный хор «Серебряный возраст», исполнивший трогательную песню «Милая мама», ну а дальше талантливые юные музыканты из ДШИ буквально обрушили на собравшихся лавину зажигательных песен и музыкальных номеров, создав у слушателей настоящее весеннее настроение.

Организаторы встречи отметили, что такие культурные мероприятия способствуют развитию творческих способностей участников, их духовному обогащению и выразили надежду на то, что подобные встречи в будущем будут радовать жителей нашего города еще долгие годы.

Владимир Шемшученко