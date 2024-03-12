Филиал Дома культуры «Кудрово» открылся в ТРЦ «МЕГА Дыбенко»

В понедельник, 11 марта, начал работу филиал Дома культуры «Кудрово». Помещение под создание молодежного центра взяла в аренду администрация Заневского городского поселения.

Новая точка притяжения молодёжи разместилась на территории 130 квадратных метров в ТРЦ «МЕГА Дыбенко». По задумке организаторов, общественное пространство будет работать как проектный офис. В ближайших планах – запуск акции «Родные люди». Это объединение уроженцев разных регионов, проживающих ныне на территории Заневского городского поселения по принципу землячества. На этой же творческой площадке заработает информационно-развлекательный канал «Говорит и показывает молодёжь Кудрово». Кроме того, здесь будут встречаться члены Молодёжного совета, волонтеры движения «Зов», семейный клуб и любители настольных игр.

В первый рабочий день молодёжный центр посетил глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.

– Большая часть населения Кудрово – это молодёжь и семьи, поэтому нам важны такие социальные объекты. Этот центр станет местом притяжения кудровчан всех возрастов, – выразил уверенность глава поселения. – Желаю, чтобы здесь всем было уютно и хорошо.

В рамках открытия молодёжного центра администрация заключила сразу два соглашения. Одно – с областным Молодёжным проектным офисом Ресурсного добровольческого центра. Второе – с Молодёжным правительством Ленобласти.

С учётом открывшегося филиала на сегодняшний день в Кудрово работают четыре муниципальные площадки, объединяющие молодёжь и жителей города. На Строителей, 41а в 2021 году ввели в эксплуатацию основное здание Дома культуры «Кудрово», там же действует филиал школы искусств Всеволожского района. На улице Набережной работает многофункциональный молодёжный центр «КудрУм».

Вячеслав Кондратьев рассказал, что администрация Заневского городского поселения сейчас занимается разработкой проекта строительства культурно-делового центра в Северном Кудрово. Его появление возможно в течение нескольких лет. Речь идёт о большом современном строении под рабочим названием «Территория развития». Оно будет вмещать библиотеку с читальным залом, кинолекторий, пространство для коворкинга и спортзал.

Соб. инф.

Фото пресс-службы администрации ВМР