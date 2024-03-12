Стартовал прием заявок на конкурс «Голос Всеволожского района»

Вокалистов Всеволожского района приглашают опробовать свои силы в традиционном конкурсе «Голос Всеволожского района». К участию приглашают детей и взрослых.

Районный вокальный конкурс проходит в девятый раз. Традиционно предусмотрены номинации для детей (7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет), молодежи (от 19 до 35 лет), взрослых (от 36 до 59 лет) и старшего поколения (от 60 лет).

Заявки принимаются до 17 мая, после начнётся конкурсный отбор. Лучшие вокалисты будут приглашены на большой концерт, который состоится 1 июня. Подробнее об условиях участия и форме подачи заявки можно ознакомиться на сайте КДЦ «Южный» (раздел «Положения фестивалей и конкурсов»).