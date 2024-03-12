Во Всеволожском районе пройдет день льготной стерилизации животных

В государственных ветеринарных клиниках Ленобласти проходят дни льготной стерилизации животных. Провести бесплатную операцию питомцу во Всеволожском районе можно будет 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарией ЛО, стерилизация помогает избежать многих проблем со здоровьем и поведением животных. Кошки и собаки после операции живут в среднем дольше, также процедура снижает риски развития многих болезней репродуктивной сферы. Кроме того, стерилизация снижает риск побега животного.

Во время приема ветеринарные врачи консультируют владельцев по послеоперационному уходу и содержанию питомцев, а также рассказывают о необходимости профилактической дегельминтизации и иммунизации.

Для получения услуги необходима предварительная запись. Узнать об адресах ветклиник и записаться на прием можно по телефону горячей линии: 8 (921) 855-94-85, либо посетив Всеволожскую станцию по борьбе с болезнями животных по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45. Также можно обратиться по электронной почте: vet@vsevst.ru