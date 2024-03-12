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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске чествовали женщин в погонах

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Накануне Международного женского дня в Центре культуры и досуга г. Всеволожска собрались те, кто избрал нелёгкую, трудную, мужественную, очень необходимую профессию – сотрудники Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области.

В настоящее время значительную часть коллектива УМВД составляют женщины, которые ежедневно расследуют уголовные дела, проводят экспертизы, патрулируют улицы, занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, успешно работают на других ответственных направлениях.

Они наравне с мужчинами добросовестно и самоотверженно несут на своих хрупких плечах груз традиционно мужской профессии, оставаясь при этом олицетворением всего прекрасного и светлого на земле.

Не остались без внимания и мужчины. Поднявшийся на сцену начальник Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району, полковник полиции Анатолий Иоган, к явному удовольствию представителей сильного пола, сказал, что в этом году на празднике свою долю поздравлений с прошедшим Днем защитника Отечества получат и мужчины, которые несут нелёгкую и очень важную службу по защите законности и правопорядка.

Под аплодисменты собравшихся начальник Управления Анатолий Иоган и начальник отдела Управления по работе с личным составом, подполковник полиции Анастасия Барышенская провели церемонию вручения званий и благодарностей. К ним присоединился и председатель Общественного совета УМВД России Илья Ерёменко, который тепло поздравил сотрудников с праздниками и вручил Благодарственные письма сотрудникам.

Председатель Совета ветеранов управления – Леонид Бантов не поскупился на поздравления в адрес своих коллег и поблагодарил всех за службу. И, как положено мужчинам в этот предпраздничный день в честь лучшей половины рода человеческого под сводами концертного зала прозвучало троекратное «Ура!»

Приятно было осознавать, что женщины всегда, следуя своей природе, остаются верными себе: они пришли на праздник не в форменной одежде сотрудников полиции, а в красивых платьях и с шикарными причёсками… Так что троекратное мужское «Ура!» было весьма кстати.

Ну и, конечно же, не обошлось без музыкальных номеров, которые подготовили участники группы «Муздэнс».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Алекса АНДРЕЕВА

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