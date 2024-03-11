Самый большой детсад Ленобласти построят в Новосаратовке

Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детского сада на 385 мест в Новосаратовке.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, это будет самый большой садик региона. Детский сад включает 16 общеразвивающих групп полного дня от 2 до 7 лет. В каждой группе будут свои раздевальная, групповая, буфетная, туалетная и спальная комнаты. Также будут общий физкультурный зал, кабинеты для дополнительных занятий, кабинет педагога-психолога и логопеда и иные необходимые для развития детей помещения.