О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Коренная жительница Вартемяг отметила свой 90-летний юбилей

0 Комментариев

В начале марта свой юбилейный, 90-й день рождения отметила Галина Евгеньевна Барляева, коренная жительница деревни Вартемяги, жительница блокадного Ленинграда, ветеран труда, любящая мама, счастливая бабушка и прабабушка.

Её жизнь нельзя назвать легкой и безоблачной. Родилась и выросла Галина Евгеньевна Барляева в многодетной семье в деревне Вартемяги. Её отец – уроженец Вартемяг Евгений Федорович Бахвалов до начала Великой Отечественной войны был председателем колхоза. В июне 1942 года он добровольцем ушел на фронт, служил под Ленинградом на Синявинских болотах, был ранен. Вернулся домой в 1944 году, работал на военном заводе в освобожденном Ленинграде до окончания войны. Евгений Федорович награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», орденом Отечественной войны.

Военные времена были тяжелые и для бойцов на передовой, и для мирного населения в тылу. Маленькая Галя, старшая из девятерых детей в семье, проживала с бабушкой и тетей Аней. Анна Федоровна с мужем Иваном Михайловичем Никитиным относились к Галине как к своей родной дочери. Иван Михайлович в годы войны служил в партизанском отряде.

В первый класс Галина Евгеньевна пошла в 1942 году в Вартемягскую школу. На уроки все дети приходили рано и грелись около круглой печки. Маленькая Галя много болела и часто пропускала школьные уроки. Она помнит, как в старших классах ходила к учительнице русского языка и литературы Антонине Васильевне, которая много с ней дополнительно занималась. А еще Антонина Васильевна всех девочек научила вышивать. Дом Галины Евгеньевны долгие годы украшал вышитый коврик с оленями, который сейчас передан в музей Вартемягской школы.

Во время войны директор клуба Иван Алексеевич Афанасьев на грузовой машине возил детей под Елизаветинку собирать клюкву для раненых, проходящих лечение в Вартемягском госпитале. Дети в те годы много трудились: пропалывали поля, убирали морковь и свеклу. Детские и юношеские годы выпали на тяжёлые военное и послевоенное лихолетье. Но Галина никогда не унывала, росла озорной, жизнерадостной, весёлой девчонкой, но в то же время была очень трудолюбивой, исполнительной и ответственной.

Отучившись 7 лет в школе, Галина Евгеньевна поступила в медицинское училище, больше 20 лет отработала в больнице имени Свердлова (ныне больница № 31) сначала медицинской сестрой, позже старшей медицинской сестрой. За свой многолетний и добросовестный труд имеет множество поощрений и наград, в их числе знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года», знак «Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран труда», почетные грамоты. За свою трудовую деятельность ей пришлось пережить много испытаний. Жизненное упорство, стойкий характер и доброе отношение к людям помогли справиться с трудностями.

В 1957 году в возрасте 24 лет Галина Евгеньевна вышла замуж. С Владимиром Николаевичем Барляевым она познакомилась в Вартемягах, когда только поступила учиться в медучилище. Три года ждала его из армии… С Владимиром Николаевичем вырастила и достойно воспитала двоих детей: дочь Светлану и сына Евгения. В любви и согласии супруги прожили более 40 лет.

Галина Евгеньевна очень добрый, отзывчивый, заботливый, жизнерадостный человек, у неё трое внуков и четверо правнуков. «Самая главная награда за прожитые годы – любовь своих родных и близких!» – говорит Галина Евгеньевна. Она проживает в отчем доме и окружена вниманием родных.

Галина Евгеньевна – радушная хозяйка, добрая, открытая, честная и глубоко порядочная женщина. А еще – великий труженик, безгранично верящий людям. Как выяснилось, она и в 90 лет не сидит без дела. Старается домашние дела не перекладывать на родных, сама хлопочет по дому, ухаживает за огородом в 12 соток, где растёт картошка, есть парник с огурцами и помидорами, во дворе – любимые цветы. Собственной консервацией, заготовленной с любовью, зимой обеспечена вся семья. Для военнослужащих-защитников Галина Евгеньевна сушит вкусные сухарики, участвует в сборе материальных средств для закупки нужных и полезных вещей, в восстановлении зоны отдыха «Сторожевая гора «Вартемяги».

Галина Евгеньевна регулярно заходит в Вартемягскую школу, общается с подростками, рассказывает им о тяжелых военных годах, истории школы, всегда готова поделиться с подрастающим поколением жизненным опытом и мудростью.

Татьяна АГАЕВА
Фото из архива Галины Евгеньевны Барляевой

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Их подвиг был незаметным
  2. Дарить радость детям
  3. «Стиль» жизни Галины Мочаловой
  4. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code