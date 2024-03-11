Коренная жительница Вартемяг отметила свой 90-летний юбилей

В начале марта свой юбилейный, 90-й день рождения отметила Галина Евгеньевна Барляева, коренная жительница деревни Вартемяги, жительница блокадного Ленинграда, ветеран труда, любящая мама, счастливая бабушка и прабабушка.

Её жизнь нельзя назвать легкой и безоблачной. Родилась и выросла Галина Евгеньевна Барляева в многодетной семье в деревне Вартемяги. Её отец – уроженец Вартемяг Евгений Федорович Бахвалов до начала Великой Отечественной войны был председателем колхоза. В июне 1942 года он добровольцем ушел на фронт, служил под Ленинградом на Синявинских болотах, был ранен. Вернулся домой в 1944 году, работал на военном заводе в освобожденном Ленинграде до окончания войны. Евгений Федорович награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», орденом Отечественной войны.

Военные времена были тяжелые и для бойцов на передовой, и для мирного населения в тылу. Маленькая Галя, старшая из девятерых детей в семье, проживала с бабушкой и тетей Аней. Анна Федоровна с мужем Иваном Михайловичем Никитиным относились к Галине как к своей родной дочери. Иван Михайлович в годы войны служил в партизанском отряде.

В первый класс Галина Евгеньевна пошла в 1942 году в Вартемягскую школу. На уроки все дети приходили рано и грелись около круглой печки. Маленькая Галя много болела и часто пропускала школьные уроки. Она помнит, как в старших классах ходила к учительнице русского языка и литературы Антонине Васильевне, которая много с ней дополнительно занималась. А еще Антонина Васильевна всех девочек научила вышивать. Дом Галины Евгеньевны долгие годы украшал вышитый коврик с оленями, который сейчас передан в музей Вартемягской школы.

Во время войны директор клуба Иван Алексеевич Афанасьев на грузовой машине возил детей под Елизаветинку собирать клюкву для раненых, проходящих лечение в Вартемягском госпитале. Дети в те годы много трудились: пропалывали поля, убирали морковь и свеклу. Детские и юношеские годы выпали на тяжёлые военное и послевоенное лихолетье. Но Галина никогда не унывала, росла озорной, жизнерадостной, весёлой девчонкой, но в то же время была очень трудолюбивой, исполнительной и ответственной.

Отучившись 7 лет в школе, Галина Евгеньевна поступила в медицинское училище, больше 20 лет отработала в больнице имени Свердлова (ныне больница № 31) сначала медицинской сестрой, позже старшей медицинской сестрой. За свой многолетний и добросовестный труд имеет множество поощрений и наград, в их числе знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года», знак «Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран труда», почетные грамоты. За свою трудовую деятельность ей пришлось пережить много испытаний. Жизненное упорство, стойкий характер и доброе отношение к людям помогли справиться с трудностями.

В 1957 году в возрасте 24 лет Галина Евгеньевна вышла замуж. С Владимиром Николаевичем Барляевым она познакомилась в Вартемягах, когда только поступила учиться в медучилище. Три года ждала его из армии… С Владимиром Николаевичем вырастила и достойно воспитала двоих детей: дочь Светлану и сына Евгения. В любви и согласии супруги прожили более 40 лет.

Галина Евгеньевна очень добрый, отзывчивый, заботливый, жизнерадостный человек, у неё трое внуков и четверо правнуков. «Самая главная награда за прожитые годы – любовь своих родных и близких!» – говорит Галина Евгеньевна. Она проживает в отчем доме и окружена вниманием родных.

Галина Евгеньевна – радушная хозяйка, добрая, открытая, честная и глубоко порядочная женщина. А еще – великий труженик, безгранично верящий людям. Как выяснилось, она и в 90 лет не сидит без дела. Старается домашние дела не перекладывать на родных, сама хлопочет по дому, ухаживает за огородом в 12 соток, где растёт картошка, есть парник с огурцами и помидорами, во дворе – любимые цветы. Собственной консервацией, заготовленной с любовью, зимой обеспечена вся семья. Для военнослужащих-защитников Галина Евгеньевна сушит вкусные сухарики, участвует в сборе материальных средств для закупки нужных и полезных вещей, в восстановлении зоны отдыха «Сторожевая гора «Вартемяги».

Галина Евгеньевна регулярно заходит в Вартемягскую школу, общается с подростками, рассказывает им о тяжелых военных годах, истории школы, всегда готова поделиться с подрастающим поколением жизненным опытом и мудростью.

Татьяна АГАЕВА

Фото из архива Галины Евгеньевны Барляевой