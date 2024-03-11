Всеволожские спортсмены взяли золото зимнего туристического фестиваля

В конце февраля в Выборгском районе проходил 41-й областной зимний туристский слёт учащихся Ленинградской области. В течение двух дней в условиях непогоды около 100 школьников и студентов в возрасте от 11 до 18 лет соревновались в пяти дисциплинах, в том числе в конкурсе туристической песни «Не забывайте о войне».

Наша команда состояла из воспитанников ДДЮТ Всеволожского района. Всеволожские спортсмены выступили очень достойно и завоевали 9 медалей, а Александра Клепцова дважды поднималась на верхнюю ступень «тумбочки» за золотой наградой и стала абсолютным победителем в личном зачете. Кроме того, команда из поселка Щеглово в длинной командной гонке завоевала первое место. Призерами соревнований в дисциплине «Дистанция по технике лыжного туризма» стали Александра Клепцова (Щеглово, золото), Вера Федорова (Бугры, серебро), Иван Белов (Бугры, серебро), Ульяна Зарина (Бугры, бронза), Дарья Лубинец (Щеглово, бронза).

Призовые места в дисциплине «Ориентирование» заняли Александра Клепцова (первое место), Софья Герасимова, Алексей Кузнецов и Дарья Лубинец (третьи места). Все спортсмены, отличившиеся на этой дистанции, занимаются в секции поселка Щеглово.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района