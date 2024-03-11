Во Всеволожске прошла патриотическая акция «Россия – это мы!»

6 марта во Всеволожском Доме культуры состоялась концертно-патриотическая акция «Россия – это мы!». Мероприятие посвящено объявленному в России Году семьи и Году заботы – в Ленинградской области.

После зажигательной песни «Мама Россия», исполненной солисткой Марией Мураш в сопровождении детской группы ансамбля «Ярмарка», и красочного видеоролика #команды 47 «Мы – семья ленинградская», прозвучал гимн Ленинградской области. Собравшихся поприветствовали врип главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев и доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.

В течение двух часов на сцене, сменяя друг друга, выступали известные исполнители: лауреат Международных конкурсов Казачий ансамбль «Атаман» им. Александра Красноперца, лауреат Международных конкурсов певец Борис Дёмин, лауреат Международной премии «Звёзды Дорожного радио» группа «Ярмарка», лауреат Международных конкурсов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» певец Георгий Новицкий, лауреат многих конкурсов Александр Юров и другие.

Владимир Шемшученко