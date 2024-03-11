Во Всеволожске прошел фестиваль «Кино на службе Отечеству»

6 марта в рамках первого Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Центральном доме культуры города Всеволожска прошла встреча с Олесей Шигиной – режиссёром серии фильмов, посвящëнных подвигу русского солдата в Специальной военной операции.

Зрителей фестиваля поприветствовал временно исполняющий полномочия главы районной администрации Андрей Воропаев, отметив, что такие встречи и показы фильмов про героев СВО очень нужны нашей молодёжи.

Нужные и важные слова нашла для собравшихся в зале жителей города и членов семей участников Специальной военной операции руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения наставников детей и молодёжи «Наставники России» в Ленинградской области Алла Левина, стоявшая у истоков формирования молодёжных клубов в нашем районе.

Перед началом показа фильма «Отважные. Про любовь» собравшиеся в фойе Дома культуры ознакомились с выставкой графических портретов героев СВО «Уголь русской земли», что настроило зрительскую аудиторию на просмотр этой серьёзной киноленты, героями которой стали наряду с нашими бойцами и жители новых регионов России.

Свою лепту в общий настрой зала внёс настоятель Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев, который рассказал об иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» (впервые явленной всеволожцам), спасённой в зоне СВО алтарником храма святой Варвары добровольцем Игорем Шалониным. Сама икона очень пострадала от обстрелов и огня в Донбассе, на ней были едва различимы лики, а само название смогли прочесть только после реставрации. Эта икона стала прообразом восстановления Украины как неотъемлемой части Святой Руси…

Равнодушных в зале после просмотра фильма не было. Олеся Шигина спустилась в зрительный зал, где её буквально засыпали вопросами, на которые она с удовольствием отвечала, читая при этом свои «прожитые и прочувствованные» стихи. Среди зрителей нашлись и совсем юные, и более зрелые люди, тоже не чуждые изящной словесности. Они без стеснения читали свои произведения и долго не отпускали автора фильма.

Здесь же состоялось награждение грамотами и ценными подарками победителей конкурса «Мой Герой СВО 47», в котором приняли участие школьники Ленинградской области.

На встрече присутствовали заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько, начальник отдела культуры Дарья Воробьёва, учителя и учащиеся общеобразовательных школ района, жители города.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина