И назвали его «Табиб»…

17 февраля в Доме правительства Ленинградской области прошла торжественная церемония, посвященная 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Наградами были отмечены более 60 человек, в их числе – Игорь Альбертович Ефремов и Виктор Николаевич Вонс из города Сертолово.

Оба получили Благодарность Губернатора Ленинградской области «За активную общественную позицию». Наша газета решила рассказать об этих офицерах. Сегодня вы прочитаете об удивительной судьбе майора медицинской службы Игоря Ефремова.

Военная косточка

Игорь Альбертович родился в семье военных. Его дедушка – Николай Сергеевич – был унтер-офицером на Первой мировой войне. Отец – Альберт Николаевич Ефремов – был матросом в Кронштадте, когда началась блокада. После войны окончил военное училище, получил назначение в одну из воинских частей дважды Краснознаменного Балтийского флота, дислоцировавшейся в Германии. Мама служила на разных должностях, но обязательно рядом с отцом. Поэтому детство Игоря Ефремова проходило по разным войсковым частям. Он появился на свет в 1954 году в Германии, несколько лет вместе с семьей жил в городе Балтийске Калининградской области, а потом они переехали в гарнизон города Быхов Могилевской области Белоруссии. После увольнения отца семья осела в Ярославле. Там Игорь Ефремов окончил школу и поступил в Медицинский институт. Проучился четыре года в Ярославле, а пятый и шестой курсы оканчивал на военно-медицинском факультете Горьковского медицинского института (современный Нижний Новгород). И вышел в звании лейтенанта медицинской службы.

После окончания института сначала его распределили в Сибирский военный округ. Там прослужил семь месяцев – направили в Южную группу войск, которая дислоцировалась в Венгрии. В этой стране Игорь Альбертович пробыл 5 лет. Когда его «по замене» перевели в поселок Осиновая Роща Ленинградского военного округа, то он был уже зрелым военным специалистом. С 1984 года стал служить в отдельном медицинском батальоне 63-й гвардейской учебной мотострелковой дивизии. От этой войсковой части получил квартиру в Сертолово. Но командование решило, что специалист высокого класса принесёт больше пользы в «горячих точках». И из Осиновой Рощи его откомандировали в 40-ю армию. К тому времени он был женат, и у него был маленький сын.

Перед Афганистаном его сначала направили в Ташкент. Там Игорь Ефремов прошёл курс усовершенствования врачей-эпидемиологов при окружном санитарно-эпидемиологическом отряде. Потом сдавал зачеты, и только после этого, убедившись, что он действительно готов к работе в особой обстановке, его допустили в Афганистан. Так серьезно тогда относились к подготовке военных медиков.

Табиб – это целитель

Представьте себе – ребята вылетели на самолете из XX века, а приземлились в век XIV. Когда Игорь Альбертович прибыл в Кабул, в Советском Союзе был ноябрь 1986 года. В Кабуле шел год 1365-й. И у наших ребят получалась очень сложная адаптация – к особенностям жаркого климата, к обычаям местных жителей. Для адаптации советским офицерам выделяли не менее двух недель. За это время они не ходили на боевые задания. Но Игоря Альбертовича для вхождения в должность решили направить сразу на перевал Саланг. По этому перевалу постоянно двигались колонны из СССР в Кабул. Саланг хорошо охранялся, и там было тихо. И тут произошел любопытный случай.

Автодорожный тоннель Саланга обслуживали наши метростроевцы. В качестве разнорабочих у них была бригада местных жителей. Однажды бригадира сильно скрутил радикулит, и афганцы решили позвать на помощь русского врача. Игорь Альбертович доложил оперативному дежурному по группе, куда идет, и отправился в афганский кишлак. Его там приняли хорошо: напоили чаем, угостили пловом. Он осмотрел больного, сделал укол реопирина и пообещал прийти на следующий день, чтобы продолжить курс лечения. На лечение сложного радикулита требуется минимум пять уколов реопирина. Но на другой день даже идти в кишлак не пришлось. Дело в том, что лечение в Советском Союзе рассчитывается на людей, которые с детства привыкли к химическому воздействию: от прививок или лекарств. Для них нужны более сильные дозы. А афганцы растут на природе, принимают лекарства редко. И поэтому оказалось достаточно одного укола. Уже на другой день больной вышел на работу и бегал, как горный козел. А Игорь Ефремов у афганцев получил почетное звание «Табиб». По-русски это обозначает то же, что «знахарь, лекарь».

В Афганистане велась научная работа

Но в основном он лечил советских ребят. В обязанности начальника подвижного отделения 213-го санитарно-эпидемиологического отряда старшего лейтенанта Ефремова входило – ездить с рейдами по гарнизонам Афганистана, находить источники заболеваний и предотвращать развитие эпидемии. В зоне его ответственности находилась территория к северу от Кабула. Его дороги пролегали через Баграм, Чарикар, вплоть до Пули-Хумри. 27 месяцев Игорь Альбертович колесил по этому направлению. А зимние квартиры санитарно-эпидемиологического отряда находились в самом Кабуле.

Сразу бросилось в глаза, что афганцы сильно отличаются от наших. Наши солдаты с детства привыкли к чистоте, к гигиене. А у афганцев веками проходил естественный отбор в особо жарких условиях. Там те, кто не мог преодолеть «болезнь грязных рук», умирают ещё в детстве. Детская смертность очень высокая. До взрослого возраста доживают те, кто выработал стойкий иммунитет к местным бациллам. Они могут пить грязную воду, и с ними ничего не происходит. А нашим приходилось дезинфицировать буквально всё.

В Афганистане врачи столкнулись с болезнями, которые в Союзе считались давно покоренными. Солдаты нашей могучей армии вынуждены были бороться с брюшным тифом, малярией, дизентерией. Они болели всеми видами гепатита, встретилась даже холера. В общем, статистика показывает, что во время войны в Афганистане наши войска пострадали не столько от ранений и травм, сколько от инфекционных болезней. Были обнаружены даже не известные ранее болезни, например, в нашей стране возбудителем дизентерии является дизентерийная палочка. В Афганистане в качестве возбудителя попадается простейшая амеба. Амебная дизентерия протекает очень тяжело, её трудно вылечить, и она оставляет осложнения. А ещё в Афганистане всюду бегают тарантулы, скорпионы и другие ядовитые пауки. Местные жители знают, как с ними обращаться, и грамотно избегают укусов. А наших солдат приходилось обучать, что скорпион или тарантул первым не нападает – он тоже хочет жить. Поэтому их лучше обходить стороной. Некоторые молодые ребята правила не соблюдали и жестоко за это поплатились. Вообще, если просмотреть в архиве истории болезней солдат из Афганистана, то можно обнаружить много любопытного, например, такой диагноз, как «укус обезьяны». Рот обезьяны является носителем многих микробов, и поэтому после её укуса тоже может развиться тяжелая болезнь.

Время от времени к нашим врачам в Афганистан приезжали специалисты из Союза – из научно-исследовательских лабораторий Военно-медицинской академии. Все вместе проводили исследования. Случались научные открытия. Например, если в то время принято было считать, что возбудитель гепатита может обитать только в жидкой среде и передаваться фекально-оральным путем, то в городке Пули-Хумри, где очень засушливый климат, был обнаружен возбудитель гепатита в обыкновенной уличной пыли. Там было достаточно глубоко вдохнуть, чтобы заболеть гепатитом.

В руках всегда был автомат

Выявление источников вспышки заболевания и ликвидация очага, требования к соблюдениям санитарно-гигиенических норм в войсковых гарнизонах и проведение профилактических мер, лабораторные анализы питьевой воды и прививки – это были боевые будни Игоря Ефремова. Врачи тоже заражались болезнями, от которых лечили пациентов. Иногда болели очень тяжело и лежали в тех же самых госпиталях. Но не жаловались. Игорь Альбертович рассказывает:

– Тогда нас очень хорошо обучали в медицинских институтах. И в советское время был популярен такой девиз: «Светя другим, сгораешь сам». Мы всегда его помнили.

Ему-то как раз повезло – он за время службы не подхватил ни одну тяжелую инфекцию. Опасность подстерегла его в другом месте.

В гарнизоны они выезжали каждый раз разным составом, в зависимости от ситуации. Чаще всего отправлялась целая бригада: врач-эпидемиолог, врач-бактериолог и врач-гигиенист. Снабжены были по тем временам очень хорошо: у санитарных врачей была своя автолаборатория, сделанная на базе машины ЗИЛ-131. Когда автолаборатория была задействована в другом месте, передвигаться приходилось на том, что было под рукой: медики выезжали в пункт назначения командировки, сидя на броне БТРа, на БМД, на вертолете. В руках обязательно должен быть автомат. Доктору Ефремову тоже доводилось отстреливаться. А однажды колонна, на которой он выехал в очередную заставу, попала в засаду. Начался минометный обстрел. Игорь Альбертович получил ранение в голову и контузию, из-за которой потом пришлось лечь в госпиталь. Поэтому немудрено, что его – работника тыловой службы, который никогда не выходил на боевые задания, – наградили медалью «За боевые заслуги».

Начмед не знает покоя

После выполнения интернационального долга капитан Ефремов вышел из Афганистана в январе 1989 года. Родная дивизия к тому времени была переименована в 56-й гвардейский окружной учебный центр. Еще 6 лет он служил в этом окружном центре, а в 1995 году его направили в город Кяхту. Там он провёл полтора года, и после этого вышел в отставку в звании майора медицинской службы. На тот момент у него было 28 лет военной выслуги, но он не сразу позволил себе отдыхать. Ещё несколько лет трудился в Центре госэпиднадзора в Санкт-Петербурге, затем – заместителем начальника по кадрам в одном из частных охранных предприятий.

Афганистан забыть невозможно. Нельзя забывать о том терпении и самоотверженности, которые проявляли советские ребята в чужой стране. И дело не только в этом. Бывшие афганцы ещё могут принести большую пользу Родине. Игорь Альбертович Ефремов возглавил Сертоловское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство». В его организации сейчас 143 человека. Это – военнослужащие, которые проходили службу на Кубе, в Эфиопии, в Афганистане, в Чечне, в Чернобыле. Есть уже и участники СВО. У них несколько направлений работы: встречи с молодёжью и с ветеранами Великой Отечественной

войны, оказание социальной и юридической помощи, сбор и отправка гуманитарной помощи в зону СВО, работа по увековечению памяти о наших воинах-интернационалистах. В общем, табибу Ефремову по-прежнему некогда задумываться о возрасте и торопиться на отдых.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива майора И.А. Ефремова