Всеволожские врачи поблагодарили героя, оказавшего первую помощь пострадавшему

В минувшую среду, 6 марта, во Всеволожской станции скорой медицинской помощи чествовали Станислава Громова, пришедшего на помощь человеку в беде. Мужчину поблагодарили за отзывчивость и вручили благодарственное письмо.

Как сообщает 47channel, в феврале на шоссе «Дорога жизни» 78-летнему водителю легковушки стало плохо, и он потерял сознание. Несколько автомобилистов пришли на помощь. Водитель эвакуатора позвонил в скорую помощь, а Станислав Громов оказал медицинскую помощь, делая непрямой массаж сердца до приезда скорой помощи.

Мужчина работает в 52 пожарно-спасательной части СПб ГКУ «ПСО Невского района». в день происшествия он не был при исполнении, однако не остался в стороне и пришел на помощь человеку в беде. Благодаря отработанным на службе навыкам, Громов успешно проводил сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия бригады скорой помощи.

К сожалению, спасти жизнь пенсионера врачам не удалось – мужчина умер в больнице.

Фото: 47channel