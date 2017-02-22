Во Всеволожске пройдет первый межконфессиональный турнир по хоккею в валенках

24 февраля во Всеволожске состоится I региональный межконфессиональный турнир фестиваля «Русская зима» по хоккею в валенках.
В турнире встретятся представители духовенства: сборная команда Тихвинской, Гатчинской и Выборгской епархий Ленинградской области, команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, команда Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.
Начало соревнований в 12.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, школа № 2.

 

22 Февраль, 2017
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