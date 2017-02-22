В поселке Токсово на берегу озера Хепоярви уже в 19-й раз прошел Токсовский лыжный марафон. Эти престижные соревнования собирают на лыжне спортсменов со всей России. Участники XIX Токсовского марафона соревновались за право быть лучшими на дистанциях: 50 км, 33 км и 10 км и свободным