В поселке Токсово на берегу озера Хепоярви уже в 19-й раз прошел Токсовский лыжный марафон. Эти престижные соревнования собирают на лыжне спортсменов со всей России. Участники XIX Токсовского марафона соревновались за право быть лучшими на дистанциях: 50 км, 33 км и 10 км и свободным
Во Всеволожске пройдет первый межконфессиональный турнир по хоккею в валенках
24 февраля во Всеволожске состоится I региональный межконфессиональный турнир фестиваля «Русская зима» по хоккею в валенках.
В турнире встретятся представители духовенства: сборная команда Тихвинской, Гатчинской и Выборгской епархий Ленинградской области, команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, команда Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.
Начало соревнований в 12.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, школа № 2.