На три праздничных дня Кузьмоловское поселение станет областным центром детского шахматного спорта.

С 24 по 26 февраля Кузьмоловское поселение примет на своей площадке областные соревнования по шахматам среди детей. Организаторами состязаний среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет на призы Федерации шахмат 47-го региона выступают шахматный клуб «Кузьмолово», шахматная федерация Всеволожского района и спортивная федерация шахмат Ленинградской области.

Соревнования пройдут по швейцарской системе, в семь туров с записью партий. Это значит, что каждому участнику будет выделено всего 35 минут игрового времени с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход на доске. По итогам турнира определят победителей в личном и командном зачётах. Главным судьёй соревнований станет кузьмоловчанин, кандидат в мастера спорта Станислав Смирнов.

«На протяжении последних трёх лет шахматный клуб «Кузьмолово» не раз проводил межрегиональные турниры для детей из Санкт-Петербурга и Ленобласти, – рассказала руководитель шахматного клуба Елена Богатова, – но соревнования такого уровня мы принимаем впервые. Для нас это высокая ответственность и честь».

Ожидается, что весной в Кузьмоловском проведут соревнования среди детей старшего возраста – с 19 по 21 мая пройдёт турнир на призы областной федерации шахмат. 24 сентября в муниципалитете состоится межрегиональный турнир будущих звёзд.

Областной турнир состоится в кузьмоловском Доме культуры, расположенном по адресу: ул. Леншоссе, дом 8. От станции метро «Девяткино» можно проехать автобусами К627, К621, К619 до остановки «Кузьмоловский Дом культуры».

Начало туров: 24 февраля – 17.00. 25 февраля – 10.00; 11.30; 15.00; 16.30. 26 февраля – 10.00; 11.30.