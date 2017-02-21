В садоводстве Токсовского поселения стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора

Во вторник, 21 февраля, на базе правления СНТ «Зашита» (Токсовское поселение) состоялось второе заседание Совета Союза садоводов Всеволожского района.

В повестке дня было два основных вопроса – информационное обеспечение деятельности садоводств и старт пилотного проекта по раздельному сбору мусора.

Так, одним из первых в программу, разработанную компанией ПКФ «Петро-Васт», оказывающей услуги по вывозу твердых бытовых (ТБО), промышленных отходов и строительного мусора, вступило СНТ «Защита».

В рамках заседания Совета представитель компании-партнера отметил:

«Мы понимаем, что будущее планеты в наших руках. Миссия ООО «ПКФ «Петро-Васт» не просто вывезти мусор, а сделать это без ущерба для экологии. Раздельный сбор – это система, при которой отходы разделяются по видам для того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи, а не просто выбросить. Изготовление новой продукции из вторичного сырья снижает уровень потребления природных ресурсов, в т. ч. и невозобновляемых, а также сокращает объемы свалок. Если вы думаете о будущем нашей планеты, если вы хотите внести свой вклад в сохранение природы, если вы заботитесь о здоровье будущих поколений, мы приглашаем вас присоединиться к нашей программе раздельного сбора отходов!»

В настоящее время в СНТ «Защита» установлено три контейнера для раздельного сбора мусора. Примечательно, что компания заключает договор таким образом, что контейнеры с «разобранным» мусором вывозятся бесплатно, остальные же отходы – по согласованным тарифам.

Светлана ЗАВАДСКАЯ