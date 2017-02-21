В общекомандном зачёте лыжных гонок в рамках ХIII Сельских спортивных игр Ленинградской области команда Всеволожского района завоевала первое место с большим отрывом от ближайших соперников. Соревнования были организованы в Пикалёво и собрали спортсменов со всей Ленобласти.

Команда Всеволожского района набрала 365 очков, в то время как Тосненский район вышел на второе место, набрав 290 очков. Все лыжники из нашей команды старались, чтобы принести своему району очки, но особенно выделились девушки. Первое место среди женщин на дистанции 10 километров заняла Лидия Дмитриева, второе место – Юлия Кургузкина. В номинации «Мужчины. 10 километров» первое место завоевал Вячеслав Зуев.

Напоминаем, что по итогам Сельских спортивных игр 2016 года Всеволожский район занял второе место. Новый, 2017 год, начался с победы и это вселяет надежду, что в нынешнем году мы выступим ещё лучше.

Людмила ОДНОБОКОВА